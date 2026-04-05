La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a ser escenario de un momento que mezcló show, romance y polémica. Esta vez, los protagonistas fueron Brian Sarmiento y Danelik Galazán, que finalmente se animaron a dar el paso que todos esperaban: un beso apasionado durante la fiesta del sábado por la noche.

Todo sucedió en medio del clásico festejo semanal, donde la música, el alcohol y el clima relajado suelen dar lugar a situaciones inesperadas. El detonante fue cuando empezó a sonar “Careless Whisper” de George Michael, un tema que le puso el marco perfecto a lo que estaba por venir.

Danelik Galazan de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Sentado en uno de los sillones, Brian Sarmiento no imaginó lo que iba a pasar. Danelik Galazán se acercó decidida, lo tomó del cuello y, sin decir una palabra, lo besó durante varios segundos. Todo quedó registrado por las cámaras y las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales.

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DANELIK GALAZÁN TOMÓ LA INICIATIVA Y SE ANIMÓ A BESAR A BRIAN SARMIENTO EN GRAN HERMANO

Los compañeros reaccionaron entre risas, sorpresa y complicidad. El beso confirmó lo que ya era un secreto a voces: entre Brian y Danelik hay una fuerte atracción. Desde hace semanas, ambos venían jugando al coqueteo, con miradas, gestos y comentarios que alimentaban las especulaciones tanto dentro como fuera de la casa.

No fue la primera vez que se besaron. Días antes, habían tenido un acercamiento en el jardín que generó polémica en redes. El gesto posterior de Brian —que algunos interpretaron como que se limpiaba la boca y otros como que se acomodaba o quitaba maquillaje— desató debates y dejó la puerta abierta a lo que finalmente ocurrió en la fiesta.

Brian Sarmiento de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

En paralelo, la relación entre ambos también incluyó charlas profundas. En una conversación con otros participantes, Brian Sarmiento reconoció que había “tensión sexual” con Danelik, pero aclaró: “Quiero seguir siendo amigos y divirtiéndonos”, dejando en claro que no buscaba ponerle etiquetas al vínculo. Por su parte, Danelik Galazán siempre se mostró cercana, interesada, pero sin apurar definiciones. Ese juego de idas y vueltas los convirtió en uno de los focos principales de la convivencia.

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