Claudio Contardi salió de Tribunales este jueves y habló por primera vez del juicio que enfrenta tras la denuncia de Julieta Prandi radicada en 2021 por los hechos ocurridos entre julio del 2015 y marzo del 2018 en su domicilio conyugal de Escobar.

La principal acusación de la modelo al padre de sus hijos, Mateo y Rocco, es de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí.

“¿Qué tenes para decir en tu defensa?" , le preguntaron y él contestó contundente: ”Yo soy inocente, el tiempo lo va a demostrar”.

Claudio Contardi habló por primera vez de las acusaciones en su contra (Foto: captura de América).

“¿Fuiste un buen marido y buen padre?" , repreguntaron y el acusado dijo: ”Según Julieta sí, ustedes los tienen en varias revistas y entrevistas”.

“¿Por qué te denuncia entonces?" , insistieron y Contardi respondió: “No lo sé, realmente no lo sé”. Luego procedió a retirarse del lugar con su abogado.

ASEGURAN QUE EL FISCAL PEDIRÁ LA DETENCIÓN INMDIATA DE CLAUDIO CONTARDI

Mauro Szeta aseguró en Lape Club Social Informativo que pedirían la detención inmediata de Claudio Contardi: "El fiscal está evaluando la posibilidad de pedir mañana terminados los alegatos la detención hasta el momento de la lectura del veredicto".

“Porque podría escaparse el fin de semana”, explicó y Julieta Prandi dijo al respecto: “Más que por eso deberían pedirlo por mi seguridad y la de mis hijos porque ahora sí se destapó la olla y no tiene escrúpulos, es capaz de todo”.

