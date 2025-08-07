La causa judicial que enfrenta Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, sumó en las últimas horas una declaración clave y desgarradora: la de Emanuel Ortega, actual pareja de la modelo.

El testimonio, que se conoció públicamente a través del programa A la Tarde, sacudió al panel y dejó al descubierto el infierno que vivió Julieta durante su relación con el padre de sus hijos.

“Yo quisiera preguntarle a todos los presentes si estuvieron alguna vez frente a una persona rota. Esa es la persona que yo conocí: una mujer en estado roto, en plena reconstrucción, con un dolor inmenso”, expresó Emanuel ante la Justicia, en palabras reproducidas por el ciclo conducido por Karina Mazzocco.

El músico también habló del accionar de Contardi como padre, al señalar que fue “poco humano con sus propios hijos”, y reveló que sintió “vergüenza” al ver cómo vivía Julieta: “Estaba casi asinada en un mínimo departamento, siendo propietaria de dos inmuebles. El estado en el que ella recibió una de sus casas fue nefasto: cables pelados y paredes invadidas por plantas”.

Pero la frase más fuerte de su testimonio fue tan cruda como impactante: “Me encontré con una persona violada en todos los aspectos que a ustedes se les pueda ocurrir. Los fantasmas, los miedos y el terror que tenía esta mujer no los vi en mi vida”.

Finalmente, Ortega no dudó en apuntar directo contra Claudio Contardi: “La persona que tienen ahí —por él— es un ser nefasto, peligroso, y le tienen que caber todas las de la ley. Yo de esa persona creo cualquier cosa”, cerró, tajante.

EL PSIQUIATRA DE JULIETA PRANDI REVELÓ CÓMO LOS ABUSOS DE CONTARDI ARRUINARON SU INTIMIDAD CON EMANUEL ORTEGA

El juicio por violación que Julieta Prandi le inició a su exmarido, Claudio Contardi, sigue revelando detalles escalofriantes. En la audiencia de este miércoles, declaró el psiquiatra de la modelo, Rafael Herrera Milano, y sus palabras conmovieron a todos en la sala del Tribunal Oral N°2 de Campana.

“El tratamiento inició en 2022”, dijo el profesional, y explicó que desde el primer encuentro detectó una mirada que sólo tienen los pacientes traumatizados. “Es difícil de explicar, pero se reconoce. Julieta no podía dormir, para ella era ir a combatir. Era un loop constante donde el pasado la invadía”, detalló, tal como lo informaron en tn.com.ar.

Pero lo más fuerte fue cuando el especialista se refirió a las consecuencias que los abusos de Contardi tuvieron en la vida amorosa de Prandi: “Tuvo problemas íntimos con su pareja actual, con relación al antecedente de su anterior pareja”, señaló en referencia a Emanuel Ortega, con quien Julieta inició un vínculo en 2020.

El psiquiatra no solo habló de secuelas emocionales, sino también físicas: “De pronto, en el consultorio, le daban arcadas y no me decía por qué. Recién después de meses confesó que era algo que le quedó del abuso, cuando su pareja eyaculaba”, reveló con crudeza.

Además, sostuvo que la actriz aún continúa medicada, tras al menos 30 sesiones de terapia. “Tuvo sus altos y bajos, pero siempre fue congruente. No hubo signos de simulación, lo que indica que hay una probabilidad muy positiva de que haya sido víctima de abuso”, concluyó el psiquiatra ante el tribunal.