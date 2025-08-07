Después de cinco años Julieta Prandi logró que se realice el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual agravado reiterado, y luego de que el padre de sus dos hijos exclamara su inocencia, la modelo lo desafió ante la prensa.

“Qué bueno que diga que es inocente. Que lo pruebe”, lanzó ante Mediodía Noticias.

“Que se haga las pericias”, remató en alusión a las evaluaciones psicológicas.

Julieta Prandi contra Claudio Contardi.

Y cuando un periodista recordó que Contardi no se sometió a los peritos “por recomendación de sus abogados”, el defensor de Prandi respondió: “Lo aconsejaron mal”.

JULIETA PRANDI RECORDÓ LA INCRIMINATORIA FRASE DE CLAUDIO CONTARDI

“El terminó de condenarse diciendo ‘nunca abusé de ella sin su consentimiento’. No tengo nada más para decir”, reflexionó.

“Lo tomé como justicia divina, porque lo traicionó el inconsciente. Su inconsciente lo traicionó y lo celebro”, continuó.

Al final, Julieta Prandi adelantó que volverá a dar testimonio contra Claudio Contardi en la etapa de los alegatos.