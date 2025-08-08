El fiscal Christian Fabio solicitó en sus alegatos de este viernes 8 de agosto en los tribunales de Zárate-Campana por la causa de violación, abusos y violencia que le inició Julieta Prandi a Claudio Contardi una pena de 20 años de cárcel y prisión inmediata para el acusado.

Los magistrados autorizaron a la prensa a registrar la sala, dejando ver a Prandi visiblemente angustiada y ansiosa antes de pronunciar su alegato final contra el padre de sus dos hijos, del cual la separaba solo un biombo similar a los que se usan en un hospital para separar a los enfermos.

Claudio Contardi habló por primera vez (Foto: captura de eltrece).

POR QUÉ RECHAZARON LA PRISIÓN PREVENTIVA PARA CLAUDIO CONTARDI

En la audiencia también se debatió el pedido de prisión preventiva solicitado por la querella, frente a la pena en expectativa que podría definirse el próximo lunes.

El Tribunal rechazó la medida y resolvió, en cambio, renovar la restricción de acercamiento perimetral de 300 metros, que se encontraba vencida.

El juicio continúa en cuenta regresiva hacia su veredicto, con un clima cada vez más cargado de tensión y miradas sobre las decisiones judiciales que rodean el caso.