Wanda Nara llegó a la Argentina después de su último viaje a Estados Unidos, donde estuvo desde el 16 de agosto por razones laborales. Tras las críticas que recibió por la cantidad de días que estuvo fuera del país en el último mes, la conductora regresó para encontrarse con sus hijos.

Este jueves la mediática fue abordada por la prensa en el Aeropuerto de Internacional de Ezeiza e hizo frente a los dichos en su contra respecto de sus viajes al exterior y el cuidado de sus hijos al mismo tiempo que Mauro Icardi pide la restitución de las menores a Turquía.

Wanda Nara llegó a la Argentina (Foto: captura de eltrece).

“Me enteré que Mauro está en la lista de deudores por mis abogados, viajo menos que una azafata y no se les saca los hijos, ya hablé todo. Es un derecho de mis hijas, me acusan de cosas que no son verdad”, remarcó sin filtros Wanda.

CUÁNTOS DÍAS PASÓ WANDA NARA CON SUS HIJAS EN UN MES SEGÚN MAURO ICARDI

Los viajes de Wanda Nara al exterior quedaron registrados tanto en Instagram como en Migraciones, y de ahí se agarró Mauro Icardi para exponer a su exposa ante la Justicia por el escaso tiempo que le dedicaría a sus hijas.

“De los últimos 30 días Wanda estuvo afuera 24”, afirmó Angie Balbiani tras leer el expediente de la presentación de Icardi ante el juez de familia.

Los viajes de Wanda Nara.

Al mismo tiempo se precisó que entre el 20 de julio y el 2 de agosto estuvo en España, del 10 al 14 de fue a México, y que desde el 16 de agosto está en Estados Unidos.

