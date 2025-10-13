Mientras Mauro Icardi disfruta de un fin de semana romántico en Turquía junto a la China Suárez, un nuevo video de Wanda Nara promete encender la polémica.

La conductora y empresaria compartió en sus redes sociales imágenes de su viaje a Misiones, donde se la vio acompañada de Martín Migueles, su actual pareja, en un plan familiar junto a sus hijas.

Foto: Instagram Stories (@wanda_nara)

WANDA, MARTÍN Y LAS CHICAS: UN VIAJE QUE DA QUE HABLAR

En la grabación, Wanda mostró la excelente relación entre sus hijas y Martín Migueles.

Juntos participaron de distintas actividades locales, entre ellas una clase para aprender a preparar comidas típicas de la región, como chipá.

El detalle que más llamó la atención fue la naturalidad con la que Migueles se integró al grupo familiar, generando especulaciones sobre el nivel de compromiso en la relación.

Mientras tanto, en el otro extremo del mundo, Mauro Icardi también dio señales de su presente amoroso.

El futbolista fue visto junto a la China Suárez en Estambul, compartiendo un paseo por el Bósforo con looks combinados en negro y gestos de evidente complicidad.