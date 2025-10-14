Este domingo Wanda Nara y Martín Migueles decidieron blanquear (un poco más) su relación con una postal que ambos compartieron en Instagram acompañada de dos corazones rojos, y en Infama filtraron la compleja situación que deberá sortear el empresario.
Todo ocurrió poco después de que Wanda compartiera en sus stories la foto de ambos que el empresario había compartido previamente, y que se viralizó, casualmente, minutos después de que la China Suárez Y Mauro Icardi se mostraran en un nuevo (y van..) paseo por el Bósforo.
“Nosotros ya lo sabíamos por los lengüetazos en la camioneta”, aportó Marcela Tauro, mientras su panelista Santiago Sposato recordaba que “Nos arrancó mintiendo que era un profesor”. “¿A qué se dedica él?, quiso saber Karina Iavícoli.
Leé más:
Maxi López hundió a Wanda Nara en su debut en MasterChef Celebrity: “¡Otra vez los gritos!”
FILTRARON LA COMPLEJA SITUACIÓN QUE VIVE EL NUEVO NOVIO DE WANDA NARA
“Él tiene agencia de cambio. Es más, está citado, salió un documento el viernes, por el Banco Central para ir a declarar por la situación de su agencia de cambio. Así que no es un profesor como nos quiso vender Wanda”, aportó Sposato.
“Puede haber sido su profesor”, trató de emparejarla Gonzalo Sorbo, pero su compañero no dio el brazo a torcer: “¿Profesor de qué?”, quiso saber. “Pero le puede haber enseñado en el gimnasio”, retrucó el joven.
“Él es amigo de Pichirilo, el ex marido de Jesica Cirio”, agregó Karina. “Amigo y socio porque están los dos anotados en esa agencia. Está inscripta, entre otras personas, con ellos dos”, cerró Sposato, sobre este detalle poco conocido de Martín Migueles.
Leé más:
Wanda Nara publicó una foto en ropa interior antes de irse a dormir e incendió las redes
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.