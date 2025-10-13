Tras siete años de intensos conflictos a causa de su separación, Maxi López y Wanda Nara fumaron la pipa de la paz en 2021 cuando ella inició el proceso que culminaría con su separación de Mauro Icardi, y él le hizo “el aguante” con sus hijos.

El tiempo curó las heridas, que sería lo mismo que reconocer que Maxi encontró la oportunidad de cobrarse la “icardiada” de su ex amigo, y la buena onda entre con Wanda lo terminó ubicando en el staff de participantes de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef (Fotos: capturas Telefe)

De esta manera, este lunes, los ex volvieron a verse las caras en los estudios de Telefe con un “deja vu” de su matrimonio: “Dale Maxi, que no tenés coronita”, lo apuró ella. “¡Otra vez los gritos! ¡Otra vez los gritos!”, protestó él.

MAXI LÓPEZ LE REPROCHÓ A WANDA NARA SU PASADO MATRIMONIAL EN EL DEBUT DE MASTERCHEF

“Todavía no caigo, pero hay buena energía”, reconoció el exfutbolista en un corte de edición. Más tarde, ya en el momento de las presentaciones, Wanda volvió a chicanear al padre de sus tres hijos mayores: “Maxi viniste… ¿Te animaste?”.

“Me animé, sí”, reconoció él, que reconoció que estaba en un nivel de nerviosismo “arriba de 100”. Pero Wanda fue más a fondo: “Mucho tiempo estuviste viviendo a ‘congelados’. ¿Cocinás o no cocinás?”, preguntó.

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef (Fotos: capturas Telefe)

Maxi apeló a su sarcasmo y hundió más a su ex: “Estuve casado una vez y era todo congelado”, le respondió, dejando a la conductora muy mal parada delante de los participantes. “Ahora aprendí yo un poco”, se defendió ella.

