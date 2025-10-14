La relación de Wanda Nara con Martín Migueles sigue generando repercusiones y opiniones encontradas. En Puro Show, Pochi lanzó una advertencia que sorprendió a todos y encendió las alarmas sobre el flamante noviazgo de la mediática.

“En febrero, Wanda estaba de vacaciones y estaba en pareja con Elián ”L-Gante" Valenzuela. Lo había metido en la casa también con las nenas. Digo… ¿necesitás ya meter otro tipo?”, lanzó la panelista, muy crítica con la actitud de la empresaria.

Sin embargo, el comentario más fuerte llegó al final, cuando Pochi comparó la situación actual de Wanda con el caso judicial de Julieta Prandi y su ex, Claudio Contardi: “Ella en su momento, ¿se acuerdan que se comparó con Prandi?“, recordó. Y cerró, tajante: ”Yo le diría que tenga cuidado, porque el ex de Julieta Prandi la llevaba, la traía, la esperaba… todo como Migueles“.

SE SUPO POR QUÉ WANDA NARA BLANQUEÓ SU RELACIÓN CON MARTÍN MIGUELES EN UNA FECHA PARTICULAR: “QUÉ CASUAL TODO”

Después de semanas de rumores, fotos a los besos y versiones cruzadas, Wanda Nara decidió ponerle fin al misterio y confirmar oficialmente su relación con Martín Migueles.

Pero, como suele pasar con Wanda, nada es casual. En Infama revelaron que la fecha elegida para el blanqueo no fue al azar: “La foto la subió él. Se lo ve muy contento”, contaron en el ciclo de América.

Lo llamativo fue que la publicación llegó minutos después de que Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez aparecieran juntos en las redes redes desde Estambul, muy enamorados: “¡Qué casual todo!“, cerraron, pícaros.