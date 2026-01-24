El mapa del lujo en Uruguay tiene un nombre que viene ganando cada vez más peso entre inversores y famosos: Fasano Las Piedras. Se trata de un desarrollo de alta gama integrado a un hotel cinco estrellas que combina naturaleza, privacidad y servicios premium, y que se consolidó como uno de los enclaves más exclusivos del mercado hotelero e inmobiliario de Punta del Este. El proyecto fue creado por la brasileña JHSF junto al Grupo Fasano.

Lo que diferencia a Fasano Las Piedras es su propuesta de experiencia completa: además de residencias, funciona como un polo de lifestyle con infraestructura de primer nivel. Entre sus amenities mencionan campo de golf diseñado por Arnold Palmer, club ecuestre, club de polo con diseño asociado a Nacho Figueras, spa, canchas de tenis, restaurantes, piscinas, aeropuerto para aeronaves privadas, helipuerto y playa privada sobre el río Maldonado.

También destacan que el hotel Fasano dentro de la propiedad fue premiado por revistas influyentes a nivel global y que abrió la temporada de verano 2026 con una novedad: el spa está abierto al público.

Fasanos, la zona que eligen los famosos en Uruguay. Crédito: Instagram

UBICACIÓN: “ENTRE EL CAMPO Y EL MAR”, A MINUTOS DE LA BARRA

Otro punto fuerte para entender por qué crece el interés inversor es el emplazamiento: el complejo está a seis minutos de La Barra, sobre el Cerro Eguzquiza, dentro de una histórica estancia de 480 hectáreas, con vistas 360° que integran paisaje de campo y mar.

En el costado inmobiliario, el desarrollo se completa con Fasano Las Piedras Villas y Estancias, un esquema de chacras exclusivas con acceso a los servicios del hotel. La arquitectura está firmada por Isay Weinfeld y ya hay más de 30 residencias construidas, con una comunidad de residentes permanentes.

Fasanos, la zona que eligen los famosos en Uruguay. Crédito: Instagram

Fasanos, la zona que eligen los famosos en Uruguay. Crédito: Instagram

Los terrenos disponibles van de 3.000 a 12.000 m², con precios que arrancan a partir de US$ 700.000, dependiendo de ubicación y tamaño.

El perfil aspiracional también empuja el atractivo del lugar: mencionan figuras como Lionel Messi, Susana Giménez, Pampita, Marcelo Tinelli, Juliana Awada, Adrián Suar, Benjamín Vicuña, la China Suárez, Natalia Oreiro, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, además de nombres internacionales y referentes del polo y el deporte.

Fasanos, la zona que eligen los famosos en Uruguay. Crédito: Instagram

En 2027 Fasano Hotel abrirá una nueva sede sobre el mar en La Barra. Y, a nivel internacional, el grupo planea expandir el concepto hacia destinos como Londres, Miami, Cerdeña y Cascais.