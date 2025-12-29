La interna inmobiliaria del jet set argentino sumó un nuevo capítulo explosivo. Mientras Marcelo Tinelli quedó en el centro de la escena por haber vendido su histórica casa de Punta del Este, en Infama revelaron que el conductor se instaló nada menos que en la casa de Carolina “Pampita” Ardohain en Nordelta. Pero el dato más fuerte llegó después: la modelo quiere vender esa propiedad y ya le puso un precio millonario.

“Marcelo Tinelli le alquiló por dos meses la casa de Nordelta Pampita. Está instalado ahí”, contaron al aire. Y dejaron algo muy claro: no es un préstamo de amigos: “A Pampita le pagás o le pagás. No es que te la presta. Le pagás antes”, remarcaron.

Pero la verdadera bomba fue que el alquiler incluye opción de compra, porque Pampita ya tomó una decisión definitiva: desprenderse de esa propiedad de lujo: “Cuando se terminen los dos meses, Marcelo, si quiere, la puede comprar. ¿Por qué? Porque Pampita la quiere vender”, revelaron.

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

Según explicaron en el ciclo de América, la modelo estaría cansada de los costos fijos de mantener una casa de ese nivel: “Tiene mucho gasto fijo, le parece que es muy alto el mantenimiento. Pampita siempre dice que no quiere tener nada, que es mejor alquilar. Con los canjes que tiene, no necesita invertir”, detallaron.

“¿Sabés cuánto cuesta la casa de Pampita si la querés comprar?”, lanzaron en el piso. Y la respuesta fue demoledora: “La venden en cuatro millones de dólares”, cerraron.

GUILLERMINA VALDÉS ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU RELACIÓN CON PAMPITA Y LANZÓ UNA FRASE INESPERADA

Guillermina Valdés volvió a referirse a uno de los vínculos más comentados de su etapa en la televisión: su relación con Carolina “Pampita” Ardohain durante los años en los que compartieron el jurado del Bailando.

En una entrevista distendida pero filosa en Ángel Responde (Bondi Live), la modelo habló sin vueltas sobre la tensión que se generó cuando ocupó el lugar de Pampita.

Guillermina Valdés y Pampita en el Súper Bailando

“¿Por qué no se bancaban con Pampita?”, fue la pregunta al hueso que hizo el conductor en vivo. A lo que, lejos de esquivar la pregunta, Valdés respondió con honestidad: “Yo a Pampa la requiero, ella no me quiere a mí”, lanzó, dejando el estudio en silencio.

Guillermina Valdés. Foto: Instagram (@guillevaldes1)

“No le gustaban mis vestidos, capaz”, sumó, entre risas, mientras De Brito acotaba con picardía. Y cerró, picante: “Vos sabés más que yo. Te hacías el amigo y andabas ahí codeando con ella y me miraba muy mal los dos. No me vengas a pinchar”.