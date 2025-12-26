Tras su reconciliación ocurrida en agosto, Pampita y Martín Pepa han reformulado su relación a distancia, algo a lo que ayudó, y mucho, el hecho de que la modelo pudo desprenderse de sus compromisos televisivos, pero para Pitty la Numeróloga podría haber novedades pronto.

La especialista visitó Implacables, donde sorprendió a Susana Roccasalvo con sus vaticinios sobre los famosos, entre ellos Pampita. “Ella tiene el año 8, también la invito a mudarse, se las muda a todas, porque el 8 te transforma”, dijo Pitty, que preguntó si Carolina está en pareja actualmente.

Pampita con Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Ante la respuesta positiva, Pitty continuó: “No sé si es esa su próxima pareja estable. Creo que puede haber una persona nueva que la va a hacer sentir muy bien. Después de una mudanza o de una decisión que ella toma en agosto, hay un cambio total, único y muy positivo. Tiene un año muy bueno ella”, cerró la numeróloga, que adelantó que el empresario podría tener una sorpresa en un momento de transformación.

ASÍ ES EL HOTEL BOUTIQUE DE PAMPITA Y MARTÍN PEPA EN MADRID: ASCENSOR CON BIBLIOTECA Y BAR DE LUJO

En su reciente paso por España, Pampita y Martín Pepa se hospedaron en un hotel boutique madrileño que no tardó en llamar la atención de sus seguidores.

La modelo compartió imágenes del Only Boutique Hotel, un espacio donde el diseño clásico convive con detalles contemporáneos, creando una ambientación elegante y visualmente cautivadora.

Cada rincón parece pensado para ofrecer una experiencia estética completa, desde el ascensor convertido en biblioteca hasta las salas decoradas con piezas artísticas.

Así es el hotel boutique de Pampita y Martín Pepa en Madrid: ascensor con biblioteca y bar de lujo | Créditos: Instagram @pampitaoficial

