Guillermina Valdés volvió a referirse a uno de los vínculos más comentados de su etapa en la televisión: su relación con Carolina “Pampita” Ardohain durante los años en los que compartieron el jurado del Bailando.

En una entrevista distendida pero filosa en Ángel Responde (Bondi Live), la modelo habló sin vueltas sobre la tensión que se generó cuando ocupó el lugar de Pampita.

“¿Por qué no se bancaban con Pampita?”, fue la pregunta al hueso que hizo el conductor en vivo. A lo que, lejos de esquivar la pregunta, Valdés respondió con honestidad: “Yo a Pampa la requiero, ella no me quiere a mí”, lanzó, dejando el estudio en silencio.

“No le gustaban mis vestidos, capaz”, sumó, entre risas, mientras De Brito acotaba con picardía. Y cerró, picante: “Vos sabés más que yo. Te hacías el amigo y andabas ahí codeando con ella y me miraba muy mal los dos. No me vengas a pinchar”.

LAS LÁGRIMAS DE GUILLERMINA VALDÉS AL REVELAR SI SE SINTIÓ AMADA POR MARCELO TINELLI

Guillermina Valdés vivió un momento de pura emoción cuando le consultaron por su relación con Marcelo Tinelli, con quien tiene a su hijo Lorenzo.

En la nota que le hizo Ángel de Brito para Bondi Live, Guillermina recordó una charla que mantuvo con su pequeño Lolo, luego de un paseo en el que la gente lo saludaba como “ídolo”, reflejo de la intensa atención pública que siempre rodeó a la familia.

Pero la conversación tomó un tono más íntimo cuando el conductor le preguntó directamente por cómo vivió ella esa exposición durante su relación con Tinelli.

Al intentar responder, Valdés se quebró: “Me sentí muy amada por Marcelo”, atinó a decir, con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionada.

“¿Qué te bajó en este momento?”, quiso indagar De Brito. Pero Guillermina aseguró que la sensibilidad es parte de su personalidad: “Soy así”, expresó. Y cerró, contundente: “No necesito contención, eh”.