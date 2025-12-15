Pampita fue una de las sorpresas mejor guardadas del segundo show de María Becerra en el estadio de River Plate.

Carolina Ardohain desfiló ante más de 100 mil personas y provocó una reacción eufórica del público al verla caminar por el escenario 360 que la artista montó en el centro del campo.

Tras el evento, Angie Balbiani habló con Pampita y contó qué sintió la modelo al vivir una experiencia de semejante magnitud por primera vez.

Qué sintió Pampita al desfilar ante 100 mil personas en el show de María Becerra

En Puro Show, la panelista replicó la charla que mantuvo con la modelo. “Ella estaba feliz. Me encantó que se había encontrado con María Becerra en el evento de Carolina Herrera. Ahí Caro le expresó su admiración y María le dijo: ‘¿Por qué no venís al recital?’”, relató.

“Cuando María le dijo que eran 100 mil personas, Caro me comentó: ‘Nunca desfilé ante 100 mil personas’”, amplió Balbiani.

Sobre la impactante pasada de Pampita por el escenario, agregó: “Ella es muy viva con el tema del vestido y del viento. Estaba etérea. Y cuando la gente la vio, gritaba”.

Finalmente, Angie cerró el relato sobre la noche especial que vivió la modelo en el segundo show de María Becerra en River: “Caro dijo que María es lo más, que la gente con la que trabaja es espectacular. Pampita estaba en las nubes. Para ella fue hacer algo nuevo y estaba feliz”.

