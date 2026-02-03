En una mañana cargada de emociones, Lowrdez Fernández, la reconocida cantante de Bandana, visitó el programa La Mañana con Moria y dejó al descubierto el doloroso proceso que atraviesa tras la detención de su expareja por un episodio de violencia de género. Frente a Moria Casán, la artista habló sin filtros sobre el duelo, la soledad y la dificultad de volver a confiar.

Durante la charla, Moria fue directa: “¿Tenés ganas de conocer a alguien? ¿Se te rebajó la libido?”. Entre risas y lágrimas, Lowrdez confesó: “No, veo algo y salgo corriendo. Todavía estoy haciendo la digestión... estoy haciendo reposo desde hace ya dos meses”.

La cantante no ocultó su tristeza: “Qué pena que todo termine así. Y que él esté pasando por esto realmente también es una pena. No lo puedo evitar. Por más que haya pasado lo que haya pasado, es algo que no puedo evitar desearle lo mejor, por más que haya pasado lo que haya pasado. Es muy fuerte”.

Lowrdez Fernández en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

En otro tramo de la entrevista, Lowrdez se sinceró sobre la dificultad de encontrar una pareja que la quiera uno mismo, reflexión que conmovió a la conductora, quien acotó entre lágrimas: “El artista es complicado, somos muy solos, es una carrera sola, otra sensibilidad”.

“Puedo entenderte un poquito lo que pasó a vos con Bandana porque estuve 35 años trabajando con las cinco mismas mujeres, con Brujas, se te va pasando la vida en escena”, sentenció Moria por su parte.

LOWRDEZ FENÁNDEZ, AGRADECIDA CON BANDANA: “NUESTRA CONEXIÓN SIGUE VIGENTE”

A lo largo de la entrevista, Lowrdez Fernández dejó en claro que el proceso de sanar es largo, complejo y la conexión especial con Bandana: “Es muy difícil que alguien entienda más que nosotras cinco todo lo que pasamos, por eso nuestra conexión sigue vigente”.

“Cuando me preguntan por Lisa y todo, es inevitable que nuestra conexión siga porque vivimos algo que no lo vivió nadie en este país. Las bandas tienen trayectos de 20 años para llegar a la popularidad que nosotras tuvimos de un día para el otro”, dijo entre lágrimas en el programa de eltrece.

