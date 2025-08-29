El viernes, Juana Repetto sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que está embarazada de su tercer hijo.

La actriz compartió la noticia en Instagram con un emotivo reel que rápidamente se llenó de mensajes de cariño.

Sin embargo, en paralelo, su expareja Sebastián Graviotto mostró en redes sociales cómo atraviesa estos días lejos de la Ciudad: instalado en el sur argentino, en plena temporada de invierno.

El surfista y ex Gran Hermano compartió un video que generó ternura y risas: su auto quedó detenido en medio de la ruta de montaña porque un rebaño de ovejas bloqueaba el paso.

“Tráfico patagónico”, bromeó en la filmación que subió a sus historias.

Horas más tarde, se dejó ver en contacto con la naturaleza montando a caballo, en un paisaje de ensueño típico de la cordillera en invierno.

Crédito: Instagram

JUEGOS EN LA NIEVE Y SNOWBOARD

Lejos de la rutina mediática, Graviotto también mostró su costado más lúdico: participó de una guerra de nieve con amigos y luego se animó al snowboard, aprovechando los últimos días de nieve en la Patagonia antes del cierre de la temporada.