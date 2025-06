En una profunda nota que dio hablando de temas de su vida personal, Juana Repetto sorprendió al revelar cuánto gasta en hacer terapia.

“Hago terapia. Voy a hacer la cuenta de cuánta plata gasto en terapia, ¡es muchísimo! Una sesión normal debe estar entre 40 y 50 mil pesos, cada una”, dijo la actriz en el primer episodio de su nuevo podcast, Más Minas que Mamás (Resumido).

“Hago una sesión por semana con una psicóloga tradicional conductista. Otra, que se llama ThetaHealing. Y ahora empecé otra nueva que se la que me hace las flores de bach”, agregó, tal como se pudo ver en LAM.

Foto: Instagram (@juanarepettook)

Y cerró: “Son tres, ya van 150 mil pesos, más de mi hijo Toro (también tiene a Belisario, fruto de su relación con Sebastián Graviotto). Algunos valen 40 y otros 50 mil pesos. Suponete que estoy en 180 mil pesos por semana de terapia”.

ASÍ ADVIRTIÓ JUANA REPETTO QUÉ NO DEBE HACER UN HOMBRE SI QUIERE CONQUISTARLA

En un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores, Juana Repetto recibió un piropo y aprovechó el mensaje para advertir a quienes quieran conquistarla qué no debe hacer un hombre para atraer su atención.

“Si hay alguna manera de que tus ojos no encandilen, ¡tremendos ojos! De locos", le dijeron a la influencer, por lo que expresó: “En mi vida me han escrito hombres por Instagram. Primero gracias, que amoroso”.

“Y después aprovecho ya de entrada para avisar que no es por ahí... el romanticismo no es lo mío. La poesía, las flores y toda la cuestión melosa me cuesta. Digo, para que tomen en cuenta”, aclaró la hija de Reina Reech.

Juana Repetto en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram/@juanarepettook).

Cabe recordar queJuana confirmó la separación de Sebastián Graviotto, el papá de su segundo hijo,con quien estabaconstruyendo una casa. A inicios de abril, se hizo pública la noticia de la ruptura.