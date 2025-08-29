Este viernes, Juana Repetto anunció su embarazo en sus redes sociales y Fernanda Iglesias reveló en Puro Show quién es el padre del tercer niño que espera a poco de separarse de su exmarido, Sebastián Graviotto.

El mundo del espectáculo se revolucionó con la noticia, pero lo que más llamó la atención es que el papá es Sebastián y que ambos siguen separados. A principios de abril habían confirmado la ruptura. “Está embarazada de su ex, de Gravioto, esperan un varón”, aseguró la periodista.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto (Foto: redes sociales).

Según contaron en el programa, Sebastián y Juana se reencontraron después de un tiempo. “Parece que él estaba como mal porque la temporada no fue buena, no hubo nieve, él es instructor, en el verano se va a Aspen y en invierno trabaja acá. En una de las visitas a Juana, renace el amor. Y Juana queda embarazada”, sumó la panelista.

Juana Repetto espera su tercer hijo (Foto: captura de Instagram).

QUÉ VA A PASAR CON JUANA REPETTO Y SEBASTIÁN GRAVIOTTO: ¿HAY RECONCILIACIÓN?

Sobre la relación con Graviotto, En Puro Show aclararon: “Juana Repetto no planteó un regreso con Sebastián, hace tres meses está embarazada, él está de viaje, según vi en sus historias, está en el exterior”.

El panel cerró con una reflexión: “Estas cosas pasan. Es muy común. Yo conozco muchas mujeres que les ha pasado eso y que están un tiempo más juntos pero después se separan”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.