Tras regresar de un viaje familiar por Estados Unidos, Juana Repetto sorprendió en Instagram al compartir un video donde mostró las compras “low cost” que hizo en Miami para su nueva casa. La hija de Reina Reech exhibió ropa interior, tuppers y productos de cocina que, según contó, encontró a precios convenientes.

En el clip, titulado “Haul de compritas baratas en Miami”, se pueden ver tangas por 2 dólares y recipientes herméticos por 14. Sin embargo, lejos de aplaudir su hallazgo, sus seguidores la cuestionaron con comentarios picantes: “¿No hay tuppers en tu país?”, “Acá están al mismo precio” y “Ir a Miami a comprar tuppers… na”, fueron algunas de las reacciones que se multiplicaron en redes.

Foto: Instagram (@juanarepettook)

LA RESPUESTA DE JUANA REPETTO

Frente al aluvión de comentarios, Juana Repetto no se quedó callada. En sus historias de Instagram reconoció: “Subí esto y obvio que están bardeando”. Luego, defendió su elección: “Amigas, fui miles de veces a Once y ni en ped... hay precio calidad. Están flasheando”, sostuvo, en referencia a quienes le recomendaron comprar en el popular barrio porteño.

Con tono desafiante, la actriz lanzó un reto a sus detractores: “¡Mándenme pruebas! Voy a ir a comprar y voy a hacer videos con comparación, les juro. Si realmente hay mejor precio calidad acá, necesito la data para bazar sobre todo. ¿Pero bardearme? ¿Qué hice ahora?”

No es la primera vez que Juana Repetto enfrenta cuestionamientos en redes sociales. Hace poco, recibió mensajes negativos al mostrar la construcción de su vivienda en un barrio privado. Lejos de quedarse en silencio, salió a responder: “Me rompo el ort... laburando para hacerme la casa que tengo. Me endeudé con plata que voy a devolver. Vivo de guita que genero con mi trabajo”.