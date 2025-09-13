Mauro Icardi volvió a ser titular tras su grave lesión en 2024 y no decepcionó: anotó un gol en la victoria del Galatasaray 2-0 sobre Eyüpspor, y la China Suárez no tardó en felicitarlo en redes.

“¡Gol! Tu primer partido como titular después de la lesión. Sé todo tu esfuerzo estos meses, tus ganas de volver a jugar".

“Te amo y estoy muy orgullosa de vos. Y ya que estás, seguí sonriendo así, que me derrito”, escribió la actriz en Instagram, junto a dos fotos de su novio celebrando en la cancha haber convertido en el triunfo turco.

El delantero argentino mostró su olfato goleador desde el arranque y contribuyó a un triunfo clave para su equipo, que sigue consolidando su posición en la tabla.

Con este gol, Icardi comienza a retomar protagonismo en el Galatasaray y genera ilusión entre los hinchas, que esperan verlo nuevamente en su mejor nivel.

