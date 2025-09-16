La avant premier de Papá X dos, la comedia argentina protagonizada por Benjamín Vicuña y Celeste Cid convocó a varios famosos, además de Anita Espasandín y Santiago Korovsky , sus respectivas parejas.

El evento se realizó el lunes por la noche en una sala de cines ubicada en un shopping de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, hasta donde fue Ciudad.

Con Lucas Akoskin como tercero en discordia, el elenco se completa con Julieta Poggio, María Gracia Omegna, Tati Fernández, Sergio Freire, Homero Pettinato, Eugenia Guerty y Pablo Fábregas, entre otros, y se estrena el jueves.

Los niños de la ficción son Molly Madrid y Filippo Carrozza.

LOS OTROS FAMOSOS

Además de los talentos artísticos, estaban presentes el director Hernán Guerschuny, los productores Fernando Blanco, Alejandro Cacetta y Lucas Akoskin.

Los amigos famosos que fueron a acompañar fueron Laura Azcurra, Sebastián Wainraich, Fernán Mirás, Gabriel schultz, Verónica Pelaccini.