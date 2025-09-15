El debut de Adrián Suar como director de teatro se produjo a lo grande este lunes cuando el Maipo abrió sus puertas para recibir a los invitados al estreno de Las Hijas, la obra escrita por la rosarina Ariadna Asturzzi y protagonizada por Soledad Villamil, Julieta Díaz y Pilar Gamboa.
La invitada de honor de la noche fue nada menos que Mirtha Legrand, que llegó acompañada por sus asistentes, y fue recibida por el propio Adrián Suar y Pablo Codevila, que le obsequiaron un ramo de flores y le agradecieron su presencia.
Además de la legendaria conductora, también pasaron por la alfombra roja Pampito, Pochi, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Nancy Duré, Teté Coustarot, Peto Menahem, Gabriela Sobrado, Mauricio Dayub, Miguel Ángel Rodríguez, Agustín Sullivan, y muchos otros.
Leé más:
Soledad Villamil, Julieta Díaz y Pilar Gamboa estrenan Las Hijas: “Es una obra muy emocional”
LAS FOTOS DE LA ALFOMBRA ROJA DE LAS HIJAS, LA OBRA QUE MARCA EL DEBUT DE ADRIÁN SUAR COMO REALIZADOR TEATRAL
Leé más:
Adrián Suar habló de todo: su relación con Marcelo Tinelli, el rating de eltrece y la película con Moria Casán
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.