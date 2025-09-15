El debut de Adrián Suar como director de teatro se produjo a lo grande este lunes cuando el Maipo abrió sus puertas para recibir a los invitados al estreno de Las Hijas, la obra escrita por la rosarina Ariadna Asturzzi y protagonizada por Soledad Villamil, Julieta Díaz y Pilar Gamboa.

La invitada de honor de la noche fue nada menos que Mirtha Legrand, que llegó acompañada por sus asistentes, y fue recibida por el propio Adrián Suar y Pablo Codevila, que le obsequiaron un ramo de flores y le agradecieron su presencia.

Foto: Movilpress / Video: Estefanía Lisi

Además de la legendaria conductora, también pasaron por la alfombra roja Pampito, Pochi, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Nancy Duré, Teté Coustarot, Peto Menahem, Gabriela Sobrado, Mauricio Dayub, Miguel Ángel Rodríguez, Agustín Sullivan, y muchos otros.

LAS FOTOS DE LA ALFOMBRA ROJA DE LAS HIJAS, LA OBRA QUE MARCA EL DEBUT DE ADRIÁN SUAR COMO REALIZADOR TEATRAL

Adrián Suar, Ariadna Asturzzi y el equipo detrás de Las Hijas (Foto: Movilpress)

Pablo Codevilla y Noelí Calvo (Foto: Movilpress)

Adrián y Tomás Suar (Foto: Movilpress)

Rodrigo Lussich, Adrián Suar y Adrián Pallares (Foto: Movilpress)

Enzo Aguilar (Foto: Movilpress)

Gabriela Sobrado (Foto: Movilpress)

Dr. Guillermo Capuya (Foto: Movilpress)

Pampito, Pochi y Facu Estévez (Foto: Movilpress)

Gustavo Bermúdez y Verónica Varano (Foto: Movilpress)

Benjamín Amadeo (Foto: Movilpress)

Miguel Ángel Rodríguez y Marcela Gargano (Foto: Movilpress)

Agustín Sullivan y pareja (Foto: Movilpress)

Nora Briozzo (Foto: Movilpress)

Luisa Drozdek (Foto: Movilpress)

Adrián Suar (Foto: Movilpress)

Celina Font (Foto: Movilpress)

Soledad Silveyra (Foto: Movilpress)

Teté Coustarot (Foto: Movilpress)

Nancy Duré (Foto: Movilpress)

Mauricio Dayub (Foto: Movilpress)

Mónica Ayos y Diego Olivera (Foto: Movilpress)

Elena Roger y Mariano Torre (Foto: Movilpress)

El elenco de Las Hijas, Adrián Suar y Ariadna Asturzzi (Foto: Movilpress)

Pilar Gamboa (Foto: Movilpress)

Julieta Díaz (Foto: Movilpress)

Diego Olivera, Mónica Ayos, Soledad Villamil y Federico Olivera (Foto: Movilpress)

