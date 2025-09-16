El regreso de Celeste Cid al cine con Papá x dos le dio la chance la coprotagonista de Benjamín Vicuña de dar una clase magistral de sentido común, luego de que fuera objeto de comentarios agresivos en redes sociales por su aspecto físico.

“La mayor parte de los comentarios siempre fueron muy amorosos y soy muy agradecida. También encontré algunos comentarios mala onda y me dio bronca”, comenzó.

Entonces, la actriz se explayó ante Los Profesionales de Siempre: “Siento que es algo que nos pasa a las mujeres en general, más allá de estar expuesto o no. (...) Las mujeres no tenemos permitido envejecer y eso me hace ruido”.

Celeste Cid en la avant premier de Papá x dos. (Foto: @Movilpress)

“Me lastima la expectativa irreal”, enfatizó la novia de Santiago Korovsky.

La ilusión de las redes sociales

Además, analizó el impacto de los retoques digitales y trucos de fotógrafos y modelos profesionales en las redes sociales que afectan la percepción de las personas.

Benjamín Vicuña y Celeste Cid con la producción y el elenco de Papá x dos en la avant premier . (Foto: @Movilpress)

“Nos comparamos con las personas que vemos en Instagram. Si me ves en Instagram no soy la misma persona, porque te ponen una luz que te plancha la cara, te maquilla una maquilladora que es espectacular, todo es bárbaro. Estás tres horas para un momento de una foto que no es la vida real”, razonó.

Al final, Celeste Cid cuestionó con agudeza: “El anhelo de llegar a lo inalcanzable es absurdo. Y costoso, porque también hay mucha gente que realmente la pasa mal con eso. Me parece que hay que estar muy centrados y también dar mensajes amorosos, incluso cuando uno usa el teléfono y deja un mensaje a otro”.