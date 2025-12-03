A días de la gran boda, Miguel Pardo, el reconocido empresario teatral y papá de Rocío Pardo, se animó a contar cómo vive los preparativos de la esperada boda de su hija con Nicolás Cabré.

El casamiento será el próximo 5 de diciembre en Córdoba, y la cuenta regresiva ya está en marcha. En una entrevista con Telenoche Córdoba, el señor Pardo se mostró relajado y con mucho humor al hablar sobre el detrás de escena de la organización.

Cuando le preguntaron si era de esos suegros que invitan gente aunque los hijos no quieran, o si sus hijos le imponen la lista de invitados, fue contundente: “Yo soy el papá de mis hijos, no el jefe, ellos son mis jefes, así que ahí tenés la respuesta”, lanzó, dejando en claro que la última palabra la tienen los novios.

Miguel Pardo habló de la boda de Nicolás Cabré con Rocío Pardo (Foto: captura de Telenoche Córdoba).

La charla se puso aún más divertida cuando el conductor recordó su propia boda: “Cuando yo me casé, ya hace un tiempo largo, mi mamá y mis suegros invitaron a sus propios invitados. Nosotros les dijimos, bueno, páguenlo ustedes”.

Fue entonces cuando Miguel dijo entre risas: “Pero chicos… ¿quién paga la fiesta? ¿el padre de quién?… de la novia ¿y quién soy yo? Mientras más invito, después tengo que vender más entradas en el verano”, bromeó, dejando en claro que el bolsillo del suegro es el que se pone.

LA BODA DE ROCÍO PARDO Y NICOLÁS CABRÉ: TODOS LOS DETALLES

El casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré se celebrará el 5 de diciembre en Córdoba, en un evento que promete reunir a familiares, amigos y algunas figuras del espectáculo. Aunque la pareja mantiene bajo perfil y prefiere la intimidad, la expectativa crece día a día.

Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina. Por: MOVILPRESS

Miguel Pardo, siempre con su estilo descontracturado, dejó en claro que en su familia los hijos mandan y que, aunque le toque pagar la fiesta, lo hace con alegría y orgullo. La cuenta regresiva ya empezó y la provincia se prepara para una de las bodas más esperadas del año.

