A horas del gran día, Miguel Pardo rompió el silencio y contó cómo se prepara para la boda de su hija, Rocío Pardo, con Nicolás Cabré, que se celebrará este 5 de diciembre en Córdoba.

En una charla con Puro Show, el reconocido productor teatral se animó a hablar de todo: la relación con su futuro yerno, los detalles de la fiesta y hasta las tradiciones familiares que piensa mantener.

Lejos de los clichés de suegros y yernos, Pardo confesó que con Cabré la conexión fue inmediata. “Pegamos onda del día uno, de hecho, por ahí nos escapamos los dos y nos vamos a tomar un café sin que sepa nadie. Tenemos nuestras charlas, más allá del laburo. Hablamos mucho, es muy lindo hablar con él, a él le gusta hablar conmigo”, relató.

Miguel Pardo habló de la boda de su hija, Rocío, con Nicolás Cabré (Foto: captura de Puro Show).

El productor no dudó en elogiar al actor: “Se ha integrado a la familia y lo hemos abrazado de una forma increíble porque es una excelente persona”. Y fue más allá: “Hoy Nico es mi hijo político, mi hijo de corazón. Yo diría hermano menor, viste”.

MIGUEL PARDO DIO DETALLES DE LA BODA DE NICOLÁS CABRÉ Y ROCÍO PARDO

Sobre la organización del evento, Miguel Pardo, el padre de la futura esposa de Nicolás Cabré, adelantó que la celebración será “muy íntima, nuestra familia, sus amigas, sus amigos”. El lugar elegido es un espacio rodeado de naturaleza: “La fiesta va a ser en un tipo bosque, con una laguna, muy a elección de ellos, con una temática hermosa y mucha naturaleza”.

Fiel a la vieja escuela, el empresario teatral contó que decidió mantener la tradición de que el padre de la novia colabore con la organización: “Yo soy de la vieja escuela, que siempre el padre de la novia, creo que le corresponde, por lo menos, colaborar con la mayor parte. Obviamente que he colaborado con todo lo que haya que colaborar. Es mi hija”.

