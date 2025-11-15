Rocío Pardo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Con la cuenta regresiva para a su casamiento con Nicolás Cabré, la bailarina y actriz abrió su corazón, y habló de todo: los preparativos de la boda, su relación con Rufina (la hija que el actor tiene con Eugenia “la China” Suárez) y la pregunta inevitable sobre la posibilidad de agrandar la familia.

Todo se dio en una profunda charla con Catalina Dlugi, donde Rocío dejó en claro que con Cabré ya piensan en un futuro compartido: “Sí, tenemos proyectos en 2026, 2027 y 2028. Tenemos para largo rato. Hoy todo es tan efímero que apostar a largo plazo es un desafío”, aseguró en Agarrate Catalina, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

La conductora recordó que días atrás, Rocío había ido a probarse su vestido de novia junto a Rufina, y Pardo detalló cómo fue ese momento único: “Fuimos juntas, ella se está haciendo otro vestidito. Yo no había visto nada de ella y ella no había visto nada mío. Fue sorpresa para las dos”, contó.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, amor y relax en Miami antes de su casamiento en Córdoba. Crédito: Instagram

Y reveló que lo que iba a ser algo chiquito terminó escalando más de lo previsto: “Empezó siendo una boda sencilla, queríamos eso, pero después la gente nos quería regalar cosas. De pronto es un re casamiento. Va a ser íntimo, solo 100 personas. Creo que solo son 60 mi familia”, dijo, entre risas.

Por último, la entrevistada habló de la posibilidad de tenes un bebé con Nicolás: “Uno va hablando con el presente que tiene. Yo creo que hoy estamos bien así. No sé si busco otra cosa. No quiero decir ‘no’ para siempre. Después termino siendo esclava de mis palabras”.

ROCÍO PARDO HABLÓ DE RUFINA, LA HIJA DE NICOLÁS CABRÉ Y LA CHINA SUÁREZ

Luego de las especulaciones que surgieron en torno al vínculo que mantienen Eugenia “la China” Suárez y Nico Cabré (después de rumorearse que el actor le habría revocado el permiso para salir del país a Rufina, la hija que tienen en común), Rocío Pardo -pareja del actor- rompió el silencio.

“Nico, medio que vivió toda su vida rodeado de los medios, así que creo que es la persona que mejor sabe manejar su intimidad. Él es una persona súper reservada y trata de mantener ese perfil como él lo hizo toda la vida”, comenzó diciendo Rocío en una nota que dio a Puro Show.

“Uno tiene que ser muy cuidadoso con las palabras que dice, así que trato de decir lo justo y necesario. A Rufi la amo. Es una niña hermosa, siempre lo digo”, agregó, sobre cómo se maneja con la prensa.

Foto: Instagram (@nicolascabre80)

Consultada por el permiso de Rufina para salir del país y los rumores de que se instalaría en Turquía, donde Mauro Icardi (pareja de Eugenia) juega en el Galatasaray, la entrevistada cerró: “Mirá, yo te puedo responder todo lo que quieras que tenga que ver conmigo. Después, hay temas que no me corresponde responder. Lo único que voy a decir es que siempre vamos a acompañar la decisión que quiera Rufi. Bien. Siempre. Es la prioridad para todos. Rufi es feliz, eso es lo importante, con quien ella se rodee”.