Nicolás Cabré y Rocío Pardo ya tienen todo listo para su gran casamiento en una estancia de las Sierras de Córdoba, donde celebrarán a lo grande tras haber pasado por el Registro Civil esta semana.

Y aunque la pareja mantiene un perfil discreto, fue Daniel Casalnovo, el diseñador elegido por Cabré, quien terminó revelando en Tarde o Temprano quiénes ocuparán los roles más importantes de la boda: las damas y los caballeros de honor.

Todo comenzó cuando Casalnovo contó cómo empezó la historia del look del actor: “Hace cuatro meses que vino, me contó cómo fue, cómo le pidió casamiento a Rocío en Punta Cana. El diseño fue elegido por él. Me mostró en el celular y me dijo ‘quiero esto’”, relató. Y aunque intentó darle su toque, Cabré fue firme: “Le puse mi impronta y no hubo forma porque él quería eso”.

Foto: Instagram (@nicolascabre80)

“El color que él quiso no te lo voy a decir ahora, aunque son tonos pasteles. Van a ver un Nicolás Cabré bomba, y ella es otra bomba, un bombazo. Está todo muy bien hecho”, agregó.

En cuanto al séquito que acompañará a la pareja en el altar, el diseñador sorprendió al revelar que la ceremonia tendrá damas y caballeros de honor al estilo yanqui, algo poco común en bodas locales.

“Ella puso a sus damas de honor, sus amigas de la infancia. Y él puso, en vez de famosos, a sus amigos de Mataderos y a su hermano: cuatro en total”, cerró el entrevistado.

LA CHINA SUÁREZ SORPRENDIÓ CON SU REACCIÓN AL TIERNO POSTEO DE NICO CABRÉ TRAS CASARSE CON ROCÍO PARDO

La unión civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo sigue dando que hablar, y no solo por el romántico posteo que compartieron en Instagram, donde se los ve abrazados y a puro amor.

Lo que verdaderamente encendió las redes fue la reacción de Eugenia “La China” Suárez, ex del actor y madre de su hija Rufina, quien decidió dejar su huella pública con un sorpresivo gesto.

Así lo reflejaró en X (antes Twitter), la cuenta del programa Sálvese Quien Pueda (que conduce Yanina Latorre por América) al mostrar una captura en la que se ve que la actriz puso un “me gusta” a la publicación de los flamantes marido y mujer: “El like de la nipona al posteo de Cabré y Pardo”, fue le título que acompañó la imagen.

Foto: Captura de X (@SQP_oficial) Por: Fabiana Lopez

Entre miles de corazones y felicitaciones para los recién casados, el like de la actriz se llevó un protagonismo inesperado, y por supuesto, 100% viral.