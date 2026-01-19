La incertidumbre respecto de lo que podría pasar en el futuro agobia al hombre desde siempre, y hace casi 20 años Jimena La Torre (57) supo ganarse un lugar privilegiado como referente de la astrología, el tarot y el esoterismo en general.

Afianzada en los medios, con un consultorio a través de las redes de Ciudad dos veces por semana, Jimena contó en una charla a este sitio cómo fue que sin proponérselo de forma consciente los caminos de la vida la arrimaron a la disciplina: De las tardes con su abuela de costurera con apenas 7 años, al estudio de la teoría del doble cuántico de Jean-Pierre Garnier Malet.

"Tengo tres hijos paridos, más uno de Pedu que adoptó y soy abuela“, resumió La Torre, quien preserva la intimidad de su familia ensamblada con Gustavo Peduto (N del R: director de programas en Artear).

Jimena La Torre en el festejo por los 20 años de Mshow (Foto: Movilpress).

-¿Cómo llegaste a convertirte en una referente del tarot y la astrología?

-Mi madre de Virgo nos obligaba a leer. Entonces, Yo agarraba los cuentos de la Biblia, de Pandora, los mitos griegos. Y de prestarle mucha atención a mi padre, que como en mi familia éramos como que no se podía hablar de Dios, me hacía ver películas épicas como Jesús de Nazaret, me hacía ver Ben-Hur. En mi adolescencia fui fan de Astérix y Obélix, con todo lo que era celta.

Jimena La Torre de joven. (Foto: Álbum personal)

-¿Por qué en tu casa no se hablaba de Dios?

-Con el tiempo me enteré que no se creía en Dios en mi familia porque mi bisabuela había sido de la Escuela Científica Basilio. Entonces, como que no se creía, era una palabra que no se decía. Mi padre siempre trataba de meterme alguna cosita y antes de morir en 2003 me regaló un libro gigante de I Chin. Yo ya estudiaba astrología porque él me compraba las enciclopedias que venían de Madrid.

JImena La Torre mano a mano con Ciudad. (Foto: Fernando Halperín)

-¿Cómo empezaste con el horóscopo?

-En 1995 me puse a estudiar con una de las hijas de las diseñadoras de moda con las que yo trabajaba, que después me dijo “vos tenés que saber tarot” y preguntábamos “¿cómo va a estar esta colección?“ Y sacábamos cartas.

Jimena La Torre de joven. (Foto: Álbum personal)

-¿Cuál fue el primer gran salto?

-Héctor Vidal Rivas en los desfiles me decía, “ponete ahí en una mesa”. Que ahí fue que yo llego a que me vean para hacer un casting en televisión, del cual me llamaron. Pero te voy a decir la verdad, yo tenía anotado llamar a América porque sabía que estaban convocando para hacer casting en 2004.

Jimena La Torre de joven. (Foto: Álbum personal)

-¿Estudiaste otra cosa para tener un backup?

-Yo soy diseñadora de modas, era costurera y entré a trabajar como modelo a la casa de moda. Yo era diseñadora y pasé a la astrología. Durante 10 años fueron las dos cosas a la vez, hasta que ya con la astrología no podía. No tenía tiempo de dedicarme a la moda.

Horposcopo 2026 de Jimena La Torre. (Foto: @jimena_la_torre)

-¿Sos consciente de que vos en alguna forma impusiste un estilo y tenés muchas personas que te copian? Además hay mucho chanta...

-Sí. Lo generé mucho en el programa de la noche que fue un boom como tres años, pero después vinieron los evangelistas y compraron el espacio. Yo no me daba cuenta porque no conozco mucho de la parte oscura de esto. hay un montón de cosas que te atraen, pero la astrología no es para eso.

Jimena La Torre de joven. (Foto: Álbum personal)

-¿Sos la cuñada de Yanina Latorre?

-Yo fui un poco la esposa de Diego Latorre. Cuando venía 12 Corazones con choferes la gente me decía, “¿Usted es la esposa de Diego? Dígale, qué bien por Boca". Un día la conocí a ella y le sale la reina de oros. Ella todavía no era conocida. Y le dije a Diego, “ella es tu reina, ella es la que va a brillar”.

Jimena La Torre en el Centro de Contenidos Multiplataforma de Artear. (Foto: Fernando Halperín)

-¿Mantenés la buena onda con Yanina?

-El otro día vi que en el 2026 va a ser teatro y le repostee. Y siempre quedamos en que somos cuñadas. La quiero un montón, me parece un estilo muy de ahora y me parece un estilo que tiene que hacer al futuro porque es como muy disruptiva, es como muy controversial me parece que está bueno ese estilo para la tele.

Jimena La Torre de joven. (Foto: Álbum personal)

-Una de las frases de levante históricas es ¿de qué signo sos? ¿Incide eso o cuando dos corazones se encuentran no hay tutía?

-Ahora es, decime tu hora de nacimiento, decime todo. Cargan la carta natal, se fijan y me mandan. Cuando yo hacía mi programa en la noche les insistía que tenían que saber Sol, Luna y Ascendente, que la cuestión del amor era Venus-Marte.

Jimena La Torre de joven. (Foto: Álbum personal)

-¿Y cómo averigua uno esos datos con certeza?

-En la partida de nacimiento por ley tiene que estar toda la información.

Gustavo Peduto y Jimena La Torre. (Foto: @jimena_la_torre)

¿Tiras las cartas para tomar decisiones trascendentales?

-Sí. A mí me recontra funciona. Siempre voy ligada con lo que va sucediendo en el universo. Primero que nada digo sí, y después evalúo. Yo no voy a dejar de hacer algo porque sale mal una carta. Sé que va a tener su consecuencia si hago algo en un día complejo.

Jimena La Torre de joven. (Foto: Álbum personal)

-¿Qué fue lo más loco que hiciste influenciada por los astros?

-Mi hijo tendría que nacer en 23 porque el 25 cambia de signo. Yo cambié la fecha de parto y lo pasé para Libra.

Segunda parte de la entrevista a Jimena La Torre.

-Más allá de tu matrimonio con Peduto, contás poco de tu familia...

-Mi vida privada yo no la cuento, no es una maravilla.

Jimena La Torre. (Foto: @jimena_la_torre)

La magia blanca de Jimena La Torre

-Escribiste un libro que se llama Despierta la Bruja que hay en vos... ¿Ahí está el amarre de amor o el agua de tanga?

-No, porque eso es magia negra. En realidad, la magia negra es cualquier cosa que vos le pidas a alguien que haga por vos, encima lo pagás. A veces te dicen que “es para endulzar a tu pareja”, “para que se lleven mejor”. Todo eso se vuelve en contra.

Jimena La Torre de joven. (Foto: Álbum personal)

-¿Hay algún hechizo que genere algo positivo?

-Hay algo que está muy bueno para cambiar la suerte. Si vos salís todos los días a la mañana para un lado, tomate el colectivo dos cuadras para el otro lado. Eso te va a cambiar ya la suerte.

Si sos usás la cadenita de tu abuela todos los días en de un lado porque sentís que te protege, pásatela a otro lado o escondé. No anden con la turmalina a la vista, porque la gente que tiene miedo genera miedo.

As de oros para todo lo que es dinero, siempre en domingo, una velita, un saumerio. Domingo, día del sol, “yo soy dinero y trabajo”, siempre.

Cuando sentís sensaciones de injusticia, agarrás unas de espadas. Siempre una velita celeste va a pedir una protección celestial para que estés cubierto. Para que estés cubierta por algún tema legal.

Jimena La Torre de joven. (Foto: Álbum personal)

Cómo será el 2026 para cada signo

Los aciertos de Jimena Latorre

A lo largo de una extensa charla, Jimena La Torre se explayó sobre los aciertos que descolocaron a todos, como cuando a fines de 2009 Alejandro Fantino le pidió que le saque una carta en vivo a Rodrigo la Hiena Barrios, y no solo le avisó de la desgracia que veía en su futuro, que después se materializó en el choque fatal, sino cómo a los pocos meses mejoraría, al recuperar la libertad a la espera del juicio.

O cuando en 2026 en un programa de televisión de Estados Unidos le pidieron que se la juegue por quién sería el próximo presidente entre Donald Trump y Hillary Clinton, y en un primer momento se negaron a publicar el vaticinio del batacazo del millonario.

La critica a sus colegas

-Hay colegas que dicen ”yo no contesto sobre a salud". Pero no responden porque no son buenas tarotistas.

El tarot puede contestar todo lo que le preguntes. El punto es que vos te vas cargando todo lo que le preguntes, que entiendas que para la otra persona eso que te está preguntando es fundamental.

Entonces, la buena persona que tiene la posición de tener un mazo de cartas tiene que contestar. Y si no, que se dedique a otra cosa.

