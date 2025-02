Roberto García Moritán reapareció en televisión este viernes por la tarde y en un debate sobre su separación de Pampita con el panel de El Diario de Mariana le hizo un fuerte reclamo a la modelo.

"El escándalo lo hicieron ustedes, o me vieron a mí o a Carolina en los medios hablando...“, dijo picante el exfuncionario y Mariana Fabbiani lo corrigió: ”Carolina se levantó un sábado y empezó a postear de todo, después habló con Ángel (de Brito),estaba muy enojada“.

“Eso es verdad, para mí no estuvo bien porque era una conversación privada, era nuestra intimidad. Pero esa era solamente una corrección de un tema de tiempos”, dijo entonces Robero y Martín Candalaft reiteró: “Pero no empezó en el medio”.

“Una cosa es hablar de las cosas lindas de una pareja y otra cosa es hablar de las cosas dolorosas. Para mí es una historia que fue muy linda, hubo muchísimo amor, de ese amor nació Ana, que es una de las grandes alegrías de mi vida y no puedo decir mucho más que eso”, cerró Robero en el Día de los Enamorados.

CONTUNDENTE FRASE DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN EN SU REAPARICIÓN EN TELEVISIÓN: “VA A TRIUNFAR LA VERDAD”

En el ida y vuelta con Mariana Fabbiani y el panel de su programa, Roberto García Moritán fue contundente al hablar del mal momento que pasó durante su separación de Pampita y su declive en la política.

“No estoy enojado, sentí que se me trató muy injustamente, con mucha maldad. A la larga va a terminar triunfando la verdad porque no me voy a callar nunca”, expresó contundente.

El exfuncionario público remarcó firme su postura: “Y lo que aprendí de estos golpazos que me dieron es que el carácter de uno y el espíritu emprendedor de uno es lo que te permite levantarte con más fuerza”.

