El lunes 6 de abril, por decisión del público, Cinzia Francischiello fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, en un duelo picante con Yipio.

La joven quedó completamente en shock al conocer el resultado, al igual que su amiga Solange Abraham, quien rompió en llanto al perder a su gran aliada dentro de la casa.

Gran Hermano: qué le dijo Cinzia a Sol al oído tras ser eliminada (captura de Telefe)

Gran Hermano: qué le dijo Cinzia a Sol al oído tras ser eliminada

Más allá de las lágrimas y las afectuosas palabras de despedida entre las participantes, hubo un detalle que no pasó desapercibido.

Antes de irse, Cinzia tomó a Sol y le susurró al oído: “Mis alfajores están en mi locker. Agarralos, están detrás de mis bolsos”.

A casi un mes y medio del comienzo de Gran Hermano, los alimentos, especialmente los dulces, se volvieron bienes muy preciados dentro del reality. Por eso, la reciente eliminada decidió dejarle su “tesoro” oculto a su amiga, en un gesto de complicidad que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

Yipio y Cinzia en la gala de eliminación de Gran Hermano del 6 de abril de 2026 (Fotos: capturas Telefe)

LA PRIMERA REACCIÓN DE CINZIA TRAS SER ELIMINADA DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

Cuando Santiago del Moro anunció a la casa que Cinzia era la participante eliminada por decisión del público, la joven quedó tiesa, en completo shock, mientras Yipio festejaba con euforia su continuidad en el juego.

Minutos después, la venezolana expresó: “Este es mi universo, mi mundo paralelo. Estoy tan feliz con Gran Hermano… ¿cómo me voy a ir? Espérenme de vuelta”.