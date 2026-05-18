Los Premios Martín Fierro 2026 ya generan una enorme expectativa y prometen una noche llena de emoción, homenajes y momentos inolvidables con las figuras más importantes de la televisión argentina.

La ceremonia se realizará este lunes 18 de mayo en el Hilton de Buenos Aires y contará con la conducción de Santiago del Moro. La tradicional alfombra roja comenzará a las 19:00, mientras que la gala principal arrancará alrededor de las 21:00. La transmisión oficial estará a cargo de Telefe.

Además de la emisión por televisión, el evento podrá verse online a través de los canales digitales de Streams Telefe en YouTube y Twitch, permitiendo seguir toda la ceremonia en vivo desde cualquier dispositivo.

Santiago del Moro.

Dónde ver los Martín Fierro 2026 en vivo