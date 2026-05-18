La felicidad colma el entorno de Amalia “Yuyito” González. En las últimas horas, su hija menor sorprendió a todos sus seguidores al confirmar que dará el paso más importante de su vida sentimental.

A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, la influencer, Brenda Di Aloy, anunció su compromiso oficial con Sebastián Freidzon.

“Dios cumple sus promesas. 14/05/2026 el día que le dije que sí al hombre más cariñoso, atento, detallista, determinado, generoso, el que me cuida, y al que le encanta mimarme y sorprenderme”, escribió en su cuenta de Instagram.

Acompañando sus palabras, la hija de la icónica exvedette compartió la postal del anillo de bodas.

La hija de Yuyito González anunció su casamiento Por: Instagram @brendadialoy

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La hija de Yuyito González anunció su casamiento Por: Instagram @brendadialoy





La hija de Yuyito González anunció su casamiento Por: Instagram @brendadialoy





La hija de Yuyito González anunció su casamiento Por: Instagram @brendadialoy





La hija de Yuyito González anunció su casamiento Por: Instagram @brendadialoy





La hija de Yuyito González anunció su casamiento Por: Instagram @brendadialoy





La hija de Yuyito González anunció su casamiento Por: Instagram @brendadialoy





La hija de Yuyito González anunció su casamiento Por: Instagram @brendadialoy

EL EMOTIVO POSTEO DE COMPROMISO DE BRENDA DI ALOY

Para cerrar su anuncio, la influencer se refugió en sus profundas creencias espirituales y citó un pasaje bíblico que la acompañó en los momentos más difíciles de su vida.

La hija de Yuyito González anunció su casamiento Por: Instagram @brendadialoy

“Hace unos años me aferré al pasaje que está en Isaías 43:18-19 y aunque hubo momentos de desánimo, angustia y dudas hoy puedo ver que Dios es fiel y lo que dice, lo cumple”, concluyó visiblemente conmovida.