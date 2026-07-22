Wanda Nara sufrió un robo en su casa de campo de Milán mientras sus hijos se encontraban en el domicilio al cuidado de Nora Colosimo y en las últimas horas dieron a conocer en El Diario de Mariana la medida que habría tomado la conductora para intentar encontrar a los responsables.

Según reveló el periodista Santiago Riva Roy, la empresaria está ofreciendo una recompensa millonaria para quien aporte datos que permita identificar a los que protagonizaron el robo: “Hablé con Wanda y me habilitó a contarlo, va a dar una recompensa de 100 mil dólares a cualquiera que tenga información de esta banda”.

“Sospechan que tenían información porque la banda se dirigió directamente a los pasaportes”, agregó el comunicador sobre el suceso delictivo durante las vacaciones de la familia de Wanda en Milán. A esa teoría se sumó Guido Záffora, quien explicó que los investigadores consideran llamativo que los asaltantes hayan llegado sin dificultades al dormitorio principal de la casa.

Wanda Nara ofrece una recompensa por información sobre la banda que ingresó a su domicilio de Milán (Foto: América).

“Los investigadores están yendo a fondo, porque llegar al cuarto de Wanda en la casa de Milán es como un laberinto, y los ladrones sabían cómo llegar”, dijo el panelista en el vivo de América y remarcó que los delincuentes dejaron numerosos objetos de valor dentro de la vivienda, pero se llevaron documentación clave, entre ella los pasaportes de las hijas de la empresaria.

NORA COLOSIMO, DURÍSIMA CON LA CHINA SUÁREZ

Nora Colosimo habló este miércoles en el streaming de Los Ángeles de la Mañana, Bondi, tras el robo que sufrió la familia en la casa de campo de Wanda Nara en las afueras de Milán y lanzar fuertes declaraciones contra la China Suárez.

A la mamá de la mediática le preguntaron si imaginaba un futuro en el que pudieran compartir momentos familiares junto a Mauro Icardi y Eugenia, tal como ocurre actualmente con Maxi López y su pareja, pero su respuesta fue contundente.

“A esa mujer no me la nombres, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”. Fue entonces cuando también recordó supuestas conversaciones privadas que habría mantenido con el futbolista durante la crisis de su matrimonio con Wanda. “Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?”, lanzó durísima.

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