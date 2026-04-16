Las Pastillas del Abuelo volvieron a sacudir la escena musical argentina con el lanzamiento de “Una Contra Otra”, el primer adelanto de su próximo disco.

La canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, muestra el costado más visceral y poético de la banda, con una letra que habla de noches largas, encuentros intensos y ese caos que, de repente, lo aclara todo.

El tema fue producido por Alejandro Vázquez, Tino Moroder y la propia banda, y cuenta con la participación especial del Cuarteto Divergente en cuerdas.

Las pastillas del abuelo. Foto: prensa

Además, el estreno llegó acompañado de un videoclip oficial que ya se puede ver en el canal de YouTube de Las Pastillas del Abuelo.

“Una Contra Otra”: el nuevo himno de la banda

Definida por los propios músicos como “dos bocas colisionan luego de que lo absurdo brille durante el transcurso de una sabia noche larga”, “Una Contra Otra” suma una nueva pieza al universo sonoro de Las Pastillas, con una atmósfera envolvente y abierta que invita a perderse en la madrugada.

Las pastillas del abuelo. Foto: prensa

La canción marca el inicio de una nueva etapa para el grupo, que sigue apostando a la evolución artística sin perder la conexión con su público de siempre.

Vuelven a Ferro: entradas agotadas para el show del 18 de abril

Después de un 2025 cargado de éxitos, Las Pastillas del Abuelo anunciaron su regreso al Estadio Ferro Carril Oeste el próximo 18 de abril de 2026.

Las entradas ya están agotadas, confirmando el fervor de sus seguidores y la vigencia de la banda tras más de dos décadas de historia en el barrio que los vio nacer.

Las pastillas del abuelo. Foto: prensa

El show promete ser una fiesta: repasarán sus clásicos y presentarán nuevas canciones, en una noche que se perfila como inolvidable para los fanáticos.

Dos décadas de historia y una conexión inquebrantable

Desde sus inicios en 2002, cuando grabaron el demo “El Sensei” —convertido en mito porque nunca fue editado oficialmente—, Las Pastillas del Abuelo construyeron una carrera marcada por la magia y la cercanía con su gente.

Ganaron notoriedad tras imponerse en “El Bombardeo del Demo”, un programa clave de la radio argentina, y desde su primer show en La Colorada, donde dejaron gente afuera y el público ya coreaba sus temas, supieron que estaban para grandes cosas.

Las pastillas del abuelo. Foto: prensa

A lo largo de estos 20 años, tocaron en los festivales más importantes del país —Pepsi Music, Cosquín Rock, Baradero Rock, BA Rock, entre otros— y agotaron los principales escenarios de Argentina: Luna Park, Movistar Arena, Estadio Obras, Hipódromo de Palermo, Tecnópolis, Parque Roca, y muchos más. También llevaron su música por toda Latinoamérica y Europa, llegando incluso a tocar en La Habana, Cuba.

Las pastillas del abuelo. Foto: prensa

Quiénes son Las Pastillas del Abuelo

Piti Fernández – Voz

Bochi Bozzalla – Guitarra

Fernando Vecchio – Guitarra

Alejandro Mondelo – Teclados

Santiago Bogisich – Bajo

Juan Comas – Batería

Joel Barbeito – Saxo

Con una historia llena de hitos y una energía que no se apaga, Las Pastillas del Abuelo siguen escribiendo capítulos inolvidables en la música nacional.