Lindsey Stirling, la violinista que rompió todos los moldes de la música clásica y conquistó al mundo con su mezcla explosiva de danza, pop y electrónica, confirmó su regreso a la Argentina.

La cita será el 30 de septiembre de 2026 en el emblemático Teatro Gran Rex, en el marco de su esperado Duality Tour.

La noticia generó una ola de entusiasmo entre sus fans argentinos, que ya se preparan para vivir una noche cargada de energía, virtuosismo y un despliegue visual que promete dejar a todos boquiabiertos.

Preventa y venta de entradas: fechas clave y beneficios

La expectativa es enorme y las entradas prometen volar. La preventa exclusiva para clientes BBVA arrancará el viernes 17 de abril a las 10:00, con la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés. Para el público general, la venta se habilitará el lunes 20 de abril a las 10:00 a través de tuentrada.com.

Un show que rompe barreras: qué esperar del Duality Tour

Stirling es mucho más que una violinista: es una artista integral que combina composiciones propias con una puesta en escena que fusiona música clásica, electrónica, dubstep y sonidos celtas, todo mientras baila y ejecuta el violín con una destreza fuera de serie.

Su propuesta, que mezcla concierto y espectáculo visual, la llevó a agotar localidades en los escenarios más importantes del mundo y a cosechar millones de seguidores en redes sociales.

Cuatro de sus discos llegaron a la cima de los rankings de Billboard y ganó dos Billboard Music Awards, entre ellos el de Mejor Álbum Dance/Electrónico por “Brave Enough”.

Duality: el álbum más audaz y personal de Lindsey Stirling

En su séptimo trabajo de estudio, Duality, Lindsey se animó a explorar nuevos territorios creativos y emocionales. El disco, producido junto a nombres como Graham Muron (Thirty Seconds to Mars, Skrillex) y Lucky West (Walk the Moon, Dreamers), incluye doce canciones que reflejan su búsqueda de sabiduría interior, fortaleza personal y la transformación de la identidad.

El Duality Tour comenzó en julio de 2024 y ya suma 76 presentaciones en todo el mundo. Ahora, la gira tendrá su parada en Buenos Aires, donde Stirling promete un show inolvidable.

Dónde seguir a Lindsey Stirling y más información

Para no perderse ninguna novedad sobre el show y la artista, se puede consultar su sitio oficial LindseyStirling.com o seguirla en redes sociales como @LindseyStirling en Instagram y TikTok.