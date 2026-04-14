SOLCA no pidió permiso y tampoco lo va a hacer. La artista rosarina presentó “HACELA BIEN”, un tema que no busca agradar, sino decir las cosas de frente, sin filtro y a los gritos.

Es el último adelanto de su próximo disco y, más que una canción, es una declaración de principios: no negocia su identidad, no se vende y se planta con una certeza incómoda para algunos y cautivadora para muchos.

La canción nació de un impulso urgente. SOLCA la compuso, grabó y preprodujo en su departamento entre 2024 y 2025, en una sola jornada, canalizando una actitud rockera, desafiante y juguetona, históricamente negada a las mujeres en la escena musical.

SOLCA. Foto: prensa

“Es un statement de personalidad. No me quiero vender. Soy así: una mina que hace rock y canta sobre cuánto le gustan las minas. ¿Y?”, disparó la artista, dejando en claro el espíritu que atraviesa toda la obra.

SOLCA. Foto: prensa

Un sonido potente y un equipo creativo de lujo

La producción y mezcla de “HACELA BIEN” estuvo a cargo de Lautaro Suárez (JOYSTICK), quien viene trabajando junto a SOLCA en su próximo disco. El mastering lo realizó Billie Gomez, consolidando un sonido directo, crudo y sin concesiones.

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip dirigido por Ligia Majul, con idea y producción ejecutiva compartida junto a la propia SOLCA.

El universo estético de la artista se refuerza con un equipo creativo que incluye a Bárbara Volpatti en producción, Celso Florance en dirección de fotografía y montaje, y Carla Castelli en dirección de arte, entre otros.

SOLCA. Foto: prensa

SOLCA. Foto: prensa

Un grito incómodo y cautivador

Con “HACELA BIEN”, SOLCA abraza su forma de sentir y desear con total naturalidad. El single es un grito incómodo para algunos, pero cautivador para muchos.

No busca encajar, sino romper moldes y dejar en claro que el rock también es territorio de mujeres que no tienen miedo de decir lo que sienten.