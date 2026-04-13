El próximo 15 de mayo, el dúo UTAH subirá al escenario columnas de Ciudad Cultural Konex para presentar en vivo, por primera vez, su flamante álbum “Mundo enfermo y triste”.

La cita será en formato Live 360°, una experiencia inmersiva que busca desarmar las fronteras entre el recital y la pista de baile. Las entradas ya están disponibles a través de entradas.cckonex.org.

Un disco que incomoda y expande los márgenes de la electrónica

Con once canciones que funcionan como un solo cuerpo conceptual, “Mundo enfermo y triste” es mucho más que un disco: es un viaje oscuro y desafiante, donde la crítica social, la experimentación sonora y una estética cruda se mezclan en un combo que interpela al presente.

El álbum, íntegramente compuesto y producido por Javier Núñez y Alan Mansur, fue grabado durante 2025 entre su propio estudio y Viet Music House.

La mezcla y el mastering estuvieron a cargo de Leandro Isaguirre, aportando el toque final a una obra que no le teme a la incomodidad ni a las preguntas difíciles.

Foto: prensa UTAH

UTAH propone una electrónica que mira hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo: fusiona tradición electrónica, sensibilidad rockera y exploración experimental. El resultado es un disco que, lejos de buscar el confort, invita a sumergirse en una distopía que —según el dúo— ya no es ciencia ficción, sino parte de la realidad cotidiana.

Una noche con invitados de lujo y espíritu de pista

La presentación en Konex no será solo un show de UTAH. La noche contará con la participación de la DJ y curadora sonora Ana Hagen, reconocida por sus sets que cruzan techno, electro, house y downtempo con una narrativa única, y Fermin, productor y DJ que se mueve entre el acid, el techno y el electroclash con una mirada psicodélica y abrasiva.

El formato Live 360° promete envolver al público en una experiencia sensorial total, donde la performance, los loops y las texturas electrónicas se combinan para romper cualquier margen entre concierto y fiesta.

Foto: prensa UTAH

De Rosario a Buenos Aires: la consolidación de UTAH en la escena electrónica

Formados originalmente en Rosario, Núñez y Mansur encontraron en Buenos Aires el terreno ideal para desarrollar su búsqueda sonora. En vivo, el dúo despliega un formato híbrido que mezcla la calidez de los instrumentos analógicos con la precisión hipnótica de las máquinas.

El 2025 fue un año bisagra para UTAH: abrieron el show de Justice en el Movistar Arena, presentaron “Mínima Histeria” en La Tangente, estrenaron su formato 360° en El Maquinal y participaron de festivales como Refresco en Niceto Club y en el propio Konex. Además, se sumaron al ciclo Audiofílo en ArtLab, con un show posterior a la escucha de “Discovery” de Daft Punk, uno de los discos que más influyó en su sonido.

Una obra que captura el pulso de la época

Con “Mundo enfermo y triste”, UTAH no solo reafirma su identidad artística: construye una obra que captura el pulso de una época y lo transforma en sonido. El disco es una invitación a sumergirse en un universo donde lo íntimo y lo político se cruzan, y donde cada track suma una capa más a una narrativa tan personal como colectiva.