La emoción y el orgullo recorren la escena lírica argentina: Natalia Córdoba, la soprano que deslumbró en el certamen “Vincero” y se consagró como la mejor voz de Latinoamérica, está lista para enfrentar un nuevo desafío internacional.

En los próximos días, viajará a Sicilia para disputar las semifinales del Concurso Internacional para Cantantes Líricos de Alcamo, una de las competencias más prestigiosas del mundo de la ópera.

El logro de Córdoba no es solo personal: representa un verdadero hito para la formación académica y artística del país, que vuelve a tener una exponente en los escenarios más exigentes de la lírica italiana.

Tras obtener el primer puesto nacional y latinoamericano en la competencia previa organizada por Il Baritono, la soprano se posiciona como la gran esperanza argentina en tierras europeas.

El desafío de las semifinales en Alcamo

La instancia decisiva tendrá lugar el 8 y 10 de mayo, cuando Córdoba suba al escenario del Teatro Cielo d’Alcamo y el Centro de Congressi Marconi. Allí, deberá medirse con los máximos exponentes de la lírica mundial, interpretando un repertorio de altísima complejidad técnica: dos arias de ópera italiana seleccionadas especialmente para demostrar la solidez y el color único de su voz ante un jurado internacional.

“Mi objetivo en esta semifinal es llevar en alto la bandera argentina y demostrar la calidad del arte que se gesta en nuestro país”, aseguró Córdoba, que sigue perfeccionándose en Barcelona junto al maestro Raúl Jiménez, la soprano del Teatro Colón Constanza Díaz Falú y Hilkea Knies. Su perfil internacional se consolida sin perder de vista sus raíces, como lo demostró en su álbum “Canciones Argentinas”.

Una voz que representa a todo un país

Con la técnica de una experta y el aliento de toda la comunidad artística argentina, Natalia Córdoba se prepara para una semifinal que promete ser histórica. Su participación reafirma el prestigio de las voces argentinas en el mundo y renueva el sueño de ver la bandera nacional en lo más alto de la ópera internacional.