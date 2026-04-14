Por primera vez en Argentina, Matt Johnson, tecladista histórico y coautor de algunos de los mayores éxitos de Jamiroquai — como Seven Days in Sunny June, Lifeline y Sky Blue — presenta su proyecto solista en un show íntimo y poderoso junto a Derrick McKenzie, baterista de la banda.

La cita es el jueves 29 de abril y las entradas ya están disponibles.

Matt Johnson Band presenta The Jamiroquai Experience en Niceto Club (foto de prensa)

Un viaje musical que cruza funk, jazz, groove y electrónica, donde conviven composiciones originales, exploración sonora y la sensibilidad de dos músicos clave en la historia de una de las bandas más influyentes del pop-funk mundial.

Un concierto pensado para un formato cercano y envolvente, en un teatro cómodo, bien ubicado y con una atmósfera ideal para conectar profundamente con la música. Una oportunidad única de ver de cerca a los creadores detrás de canciones que marcaron a toda una generación.

Banda: Matt Johnson, Teclados (Jamiroquai); Andrew Smith, Guitarras; Ernie McKome, Bajo; Valerie Etienne, Vocals (Jamiroquai); Hazel Fernandes, Vocals; Derrick McKenzie, Bateria (Jamiroquai).