Barby Silenzi atravesó un momento de preocupación en las últimas horas luego de que su hija Elena, fruto de su relación con Francisco Delgado, sufriera un accidente mientras practicaba deporte.

A través de sus redes sociales, la artista decidió compartir con sus seguidores lo ocurrido y mostró imágenes del estado de la mano de la pequeña.

“Mi reina hermosa se fracturó un dedo”, escribió junto a una postal en la que se la ve con la zona vendada. Luego, sumó otra imagen previa a la atención médica: “El dedo de mi bebé. Así lo tenía antes de ir al médico”, expresó, dejando en evidencia el impacto del golpe.

CÓMO FUE EL ACCIDENTE DE LA HIJA DE BARBY SILENZI

Ante la preocupación de sus seguidores, Silenzi grabó un video para dar más detalles y llevar tranquilidad. “Les quiero contar qué le pasó a Elena, que me están preguntando un montón”, comenzó.

Según relató, todo ocurrió el fin de semana durante una actividad deportiva. “Se quebró, tiene una mínima fractura en el dedo. Fue el sábado durante un partido de hockey donde recibió un bochazo”, explicó, describiendo el momento exacto del accidente.

Barby Silenzi: su hija Elena se fracturó un dedo jugando hockey. Crédito: Instagram

El golpe fue inmediato y doloroso. “Se puso a llorar pobrecita y se le hinchó mucho el dedo. Fue en la mano derecha, por lo que no puede escribir”, agregó, visiblemente afectada por la situación.

CÓMO SIGUE LA RECUPERACIÓN DE ELENA

A pesar del susto, la bailarina aclaró que la nena continúa con su rutina diaria. “Está yendo al colegio igual, porque no va a faltar tantos días, pero va a escuchar y a estar presente”, señaló, destacando la actitud de la pequeña frente a la lesión.

Por último, Silenzi anticipó que el seguimiento médico será clave en los próximos días: “El miércoles tenemos que volver al médico, así que les voy a ir contando las novedades”, cerró.