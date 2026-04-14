La icónica banda oriunda de Texas ZZ Top anuncia su vuelta a la Argentina después de 16 largos años. Se estarán presentando en el Movistar Arena el 24 de noviembre con su gira The Big One! en la que prometen una noche llena de hits que fueron construyendo a lo largo de más de 50 años.

ZZ Top, conformado por Billy F Gibbons, Frank Beard y Elwood Francis, viene sosteniendo un ritmo de giras imparable y no da señales de querer bajar el ritmo.

ZZ TOP viene a la Argentina (foto de prensa)

El propio Gibbons lo pone en palabras: “Estuvimos mucho tiempo de gira y cuanto más viajamos y tocamos, más sentimos que es nuestro lugar. La idea es seguir para adelante porque, a decir verdad, nos divertimos mucho y no hay motivo para parar. Es increíble poder conectar con un público que ya son tres generaciones distintas”.

La banda se comenzó a ensamblar en Houston, a fines de 1969, cuando Billy F Gibbons, Frank Beard y Dusty Hill decidieron unir fuerzas de dos bandas distintas y formar algo distinto.

Lo que siguió fue una carrera que pocos pueden igualar: el álbum Tres Hombres (1973) los puso en el mapa con “La Grange”, y Eliminator (1983) los llevó a otra dimensión con videos que no se le olvidan a nadie. Más de cincuenta años después, el sonido sigue siendo el mismo: guitarras con peso, blues de verdad y una actitud que no se aprende, se tiene.

En 2021 vivieron un momento muy duro. Dusty Hill, el bajista de toda la vida, falleció dejando un hueco enorme. Quien entró a cubrirlo fue Elwood Francis, que llevaba casi treinta años al lado de la banda como técnico de guitarras, o sea, alguien que conoce ese sonido de adentro hacia afuera. No es fácil llenar ese lugar, y nadie dice que lo haya reemplazado, pero ZZ Top sigue en pie y eso ya dice mucho.

Están en el Salón de la Fama del Rock and Roll, son Héroes del Estado de Texas y llevan décadas llenando estadios en los cinco continentes. Pero más allá de los títulos, lo que hace a ZZ Top es otra cosa: es esa sensación de que cada show puede ser el mejor de tu vida.

Su última visita en nuestro país fue en 2010, cuando un Luna Park colmado y eufórico fue testigo de una noche que los presentes todavía recuerdan: los riffs imposibles de ignorar, las luces rojas sobre el escenario y ese groove inconfundible que hace que el cuerpo se mueva solo. Pasaron dieciséis. El 24 de noviembre en el Movistar Arena van a tener la oportunidad de demostrarlo de nuevo.