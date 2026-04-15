Ricardo Montaner está de vuelta y lo hace a lo grande. El reconocido cantautor presentó su nuevo single, “Para Que Seas Feliz”, una balada cargada de honestidad y sentimiento que invita a reflexionar sobre el amor que sabe soltar.

La canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, será parte de su próximo álbum, “El Último Regreso”, previsto para mayo de 2026.

El lanzamiento llega en medio de un verdadero furor por su gira mundial, que ya suma diez funciones completamente agotadas en Argentina, Uruguay, Costa Rica y Colombia.

Ricardo Montaner. Foto: prensa

Un himno al amor maduro y a la valentía de dejar ir

“Para Que Seas Feliz” es mucho más que una simple canción de desamor. Con una lírica directa y conmovedora, Montaner pone en palabras ese momento en el que amar también significa dar un paso al costado para priorizar la felicidad del otro, aunque duela.

“‘Para que seas feliz’ no tiene un solo ‘pero’. Es una de las canciones que escribí con mayor gozo”, confesó el propio artista sobre este tema que promete tocar fibras profundas en quienes han vivido el amor desde la madurez emocional.

En el marco de su tour de despedida de los escenarios tras 40 años de carrera, Evaluna, Ricky, Mau y Camilo cantaron con el artista este domingo por la noche en un Movistar Arena colmado y le dedicaron unas palabras que conmovieron a todos.

El single fue compuesto junto a Edgar Barrera, Horacio Palencia y Nathan Galante, en una experiencia creativa que tuvo lugar en Samaná, República Dominicana. “Al lado de Edgar Barrera siempre es una delicia escribir. Horacio es un gran tipo, clarísimo de cuando un tema huele a hit. Y Nathan, un joven compositor recién salido del horno con un potencial abismal y una vertiginosa carrera”, destacó Montaner sobre el proceso.

Un videoclip para emocionarse y una gira que bate récords

El lanzamiento vino acompañado de un videoclip oficial que ya puede verse en YouTube y que refuerza el mensaje de la canción con imágenes cargadas de sensibilidad.

Mientras tanto, Montaner atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera con la gira “El Último Regreso World Tour 2026”.

El tour arrancó el 21 de febrero en Buenos Aires, con cuatro Movistar Arena llenos, y siguió por Rosario, Córdoba, Montevideo, Costa Rica y dos noches en Bogotá, logrando diez funciones sold out en tiempo récord.

Ahora, el artista inicia su esperado tramo por México, un país clave en su historia, donde ofrecerá más de 12 shows. La gira continuará por Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras y España, sumando más de 120 fechas alrededor del mundo.

Montaner, vigente y más cerca que nunca de su público

Con este nuevo lanzamiento, Ricardo Montaner demuestra que sigue siendo uno de los grandes referentes de la música latina. Su capacidad para emocionar y conectar con distintas generaciones permanece intacta, y sus historias de amor, desamor y esperanza siguen acompañando a millones de fans.

“Para Que Seas Feliz” ya está disponible en todas las plataformas digitales y marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de un artista que, lejos de despedirse, sigue renovando su compromiso con la música y con su público.