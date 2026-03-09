Ricardo Montaner protagonizó una noche cargada de emoción en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde realizó el último recital de su paso por la Argentina con la gira “El Último Regreso Tour 2026”.

Luego de varios shows con localidades agotadas en el país, el cantante se despidió del público con un mensaje muy especial que generó uno de los momentos más conmovedores de la velada.

Durante el concierto, Montaner se tomó unos minutos para hablar con sus fans y reflexionar sobre los sueños y el camino recorrido en su carrera.

“Normalmente cuando soñamos, soñamos chiquito. Le recortamos un poco a Dios su capacidad infinita de poder hacer que nuestros sueños se queden cortos y es darnos todavía mucho más”, expresó el artista ante un estadio colmado.

“Yo soñaba con el reencuentro, pero nunca me imaginé que iba a ser de esta manera”. RICARDO MONTANER.

Y agregó con emoción: “Yo soñaba con el reencuentro, pero nunca me imaginé que iba a ser de esta manera”.

El agradecimiento de Ricardo Montaner al público argentino

El momento más emotivo llegó hacia el final del show, cuando el cantante agradeció el cariño que recibió durante toda la gira en el país.

“Les doy las gracias por haberme acompañado en el último reencuentro en Argentina. Que Dios los bendiga y ojalá se vayan con un buen sabor de boca y un pensamiento, un amor y un cariño clavado en su corazón”, dijo antes de despedirse del público.

Sus palabras fueron recibidas con una ovación del estadio, que respondió cantando algunos de sus clásicos más recordados.

Foto: prensa Ricardo Montaner

Un recorrido por los grandes éxitos de su carrera

Durante más de dos horas de show, Ricardo Montaner repasó los grandes hits que marcaron su trayectoria. El repertorio incluyó casi 40 canciones, entre ellas “Será”, “Castillo Azul”, “La Cima del Cielo”, “Déjame llorar” y “Tan enamorados”, que hicieron vibrar al público de distintas generaciones.

El espectáculo combinó momentos de fiesta y baile con otros más íntimos y emotivos, donde el artista conectó profundamente con sus fans.

Además, el cantante dedicó un segmento especial a Venezuela, interpretando canciones tradicionales en homenaje a sus raíces y reforzando su vínculo con el público latinoamericano.

Foto: prensa Ricardo Montaner

Una gira mundial que celebra más de cuatro décadas de carrera

“El Último Regreso Tour 2026” marca el regreso de Montaner a los escenarios tras varios años y ya se perfila como una de las giras más importantes de su carrera.

El tour recorrerá más de 100 escenarios en todo el mundo, con presentaciones en países como Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y España.

El regreso del artista también coincide con el lanzamiento de “Una Mañana y Un Camino (Versión Montaner)”, una versión renovada de uno de sus discos más emblemáticos, que forma parte del proyecto “Versiones Montaner”, donde revisita sus primeros trabajos con nuevas grabaciones y tecnología de audio envolvente.

Con este último show en Buenos Aires, el cantautor cerró una etapa muy especial con el público argentino, que lo acompañó con estadios llenos y ovaciones en cada presentación.

El resultado fue un reencuentro cargado de nostalgia, música y emoción que confirmó, una vez más, el profundo vínculo entre Ricardo Montaner y la Argentina.