Ricardo Montaner está viviendo un momento único: no solo lanzó una versión completamente renovada de su emblemático álbum “Una Mañana y Un Camino”, sino que también agotó entradas en cada show de su gira “El Último Regreso” en Argentina y sumó una última función en el Movistar Arena.

El cantautor eligió su país natal para dar inicio a este tour mundial, que marca su regreso a los escenarios tras años de ausencia. Los primeros tres conciertos en el Movistar Arena fueron un éxito total, con localidades agotadas y un público que vibró con cada canción.

Foto: prensa Ricardo Montaner

El fin de semana pasado, Montaner también se presentó en el Metropolitano de Rosario y en el Estadio Instituto de Córdoba, donde volvió a colgar el cartel de “sold out”.

Ante la demanda imparable, el artista anunció una nueva y última fecha en Buenos Aires: será el domingo 8 de marzo en el Movistar Arena. Las entradas ya están a la venta en movistararena.com.ar, con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés con Banco Ciudad.

“Una Mañana y Un Camino”: el clásico que vuelve a sonar con fuerza

El lanzamiento de “Una Mañana y Un Camino (Versión Montaner)” es mucho más que una reedición. Forma parte de la colección “Versiones Montaner”, un proyecto en el que el artista revisita sus seis primeros discos con nuevas grabaciones y tecnología de audio envolvente.

Esta nueva entrega representa una actualización profunda de uno de los capítulos más importantes de su carrera. Con masters digitales renovados y una experiencia sonora inmersiva, Montaner busca conquistar tanto a las nuevas generaciones como a los fans que lo siguen desde sus inicios.

“Una Mañana y Un Camino (Versión Montaner)” no solo honra la historia musical del artista, sino que la proyecta hacia el futuro, consolidando su compromiso con la excelencia y la innovación.

Un show inolvidable: clásicos, emoción y homenaje a Venezuela

Durante más de dos horas, Montaner repasa los grandes éxitos de su carrera: “Será”, “Castillo Azul”, “La Cima Del Cielo”, “Déjame llorar”, “Tan enamorados” y muchos más. El repertorio incluye casi 40 canciones, con momentos para bailar y otros para emocionarse.

Foto: prensa Ricardo Montaner

El show también tiene un espacio especial para Venezuela, país al que el artista le dedica canciones tradicionales, reforzando el lazo con sus raíces y con el público latinoamericano.

Una gira mundial que promete más de 100 conciertos

“El Último Regreso Tour 2026” es mucho más que un regreso: es una verdadera celebración de cuatro décadas de historia musical. Montaner recorrerá más de 100 escenarios en todo el mundo, incluyendo países como Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y España.

Con una puesta en escena deslumbrante, visuales impactantes y una banda impecable, el artista promete un espectáculo inolvidable para cada uno de sus fans.

Última oportunidad para ver a Montaner en Argentina

La función del 8 de marzo en el Movistar Arena será la última oportunidad para disfrutar en vivo de este show en Buenos Aires. Las entradas ya están disponibles y todo indica que volverán a agotarse en tiempo récord.