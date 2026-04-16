Mora Navarro está de regreso y no pasa desapercibida. La cantante, compositora y productora nacida en Buenos Aires acaba de lanzar “Revolución Humana”, su segundo álbum de estudio, disponible en todas las plataformas digitales.

El disco llega con una premisa clara: la verdadera revolución empieza adentro, en el corazón, en los gestos y en el cuerpo.

Un mapa emocional hecho canción

“Revolución Humana es un mapa emocional. Una guía para encontrar, en lo más profundo de uno mismo, la capacidad de convertir lo que duele en lo que te salva”, definió la propia Mora sobre el espíritu de su nuevo trabajo.

Mora Navarro. Foto: prensa

El álbum cuenta con once canciones producidas por Percii (conocido por su trabajo junto a Paco Amoroso y Lara91k, entre otros), y marca un salto en la carrera de la artista sin perder su sello: letras que invitan a pensar, melodías pegadizas y una mirada sobre el mundo que la distingue dentro de su generación.

Mora Navarro. Foto: prensa

Colaboraciones y diversidad sonora

El disco se apoya en un manifiesto potente: para que el cambio colectivo sea posible, primero hay que animarse al cambio individual. Así, cada tema explora distintas facetas de esa transformación personal.

Entre los adelantos, “La Cura” abrió la era de “Revolución Humana”, mientras que “Será Mañana”, en colaboración con Isla de Caras, mostró una faceta más expansiva y compartida. El álbum también incluye “Promesa” junto a Palu de Paloma y “Lo Que Tenemos No Se Puede Comprar” con Clara Cava, dos feats que amplían el universo sonoro del disco.

Mora Navarro. Foto: prensa

De los escenarios a Times Square

Mora Navarro no es una cara nueva en la escena. Creció en una familia de músicos, eligió todos los instrumentos y desde los 8 años pisa escenarios. Su formación en Antropología Social y Cultural se refleja en canciones que son pequeños manifiestos, capaces de sonar tanto en una pista de baile como en una madrugada solitaria.

En 2018, su tema “Libres” se convirtió en himno del movimiento feminista argentino y Vogue Latinoamérica la destacó como una de las artistas emergentes más influyentes. En 2022, ganó la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, lo que le permitió producir su primer disco, AMORA.

Ese debut la llevó al lineup de Lollapalooza Argentina, a abrir los shows de Emilia en el Movistar Arena y a su primera gira por España. Además, fue reconocida como artista EQUAL por Spotify, con su imagen en un billboard en Times Square.

Ficha técnica y detalles del álbum

Corte: Autopsia de mi corazón

Producción: Percii

Co-producción: Mora Navarro

Mastering: Daniel Ovie

Un salto artístico y personal

Con “Revolución Humana”, Mora Navarro reafirma su lugar en la música argentina. El disco, lanzado el 15 de abril de 2026, es una invitación a mirar hacia adentro y a animarse a cambiar, con canciones que atraviesan el pop y el rock alternativo y una voz que no se encasilla.

Disponible ya en todas las plataformas digitales.