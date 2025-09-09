A dos años de terminar su noviazgo con Nicki Nicole, Trueno volvió a apostar al amor.

El cantante de trap compartió en sus redes sociales imágenes junto a la modelo española Teresa Prettel, disfrutando de unas vacaciones en Menorca.

Si bien el artista había tenido otra pareja después de Nicki, es la primera vez que muestra su amor de manera tan explícita en sus redes.

“Una siesta y volvemos”, escribió Trueno en el álbum que subió a Instagram, donde se lo ve con la modelo.

Foto: Instagram.

Activa en redes, Teresa también compartió postales junto al argentino, buceando y mostrándose súper enamorados.

Quién es Teresa Prettel, la nueva novia de Trueno: sus mejores fotos

Teresa Prettel es una modelo española que ganó notoriedad en los medios argentinos por su relación sentimental con Trueno.

La joven acompañó al artista durante su gira por Europa y juntos recorrieron ciudades como Ibiza, Málaga y Mallorca. También pasearon por Inglaterra.

Antes de su romance con el trapero, Teresa fue pareja del actor español Fernando Lindez.

