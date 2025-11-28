Pilar Smith, histórica figura de Telefé, habría decidido dar un paso al costado y sumarse a la pantalla de América, conforme informó Angie Balbiani en eltrece.

La movida generó revuelo y dejó al descubierto internas, reclamos y versiones cruzadas sobre los verdaderos motivos de su salida.

En el programa Puro Show revelaron detalles picantes: “La famosa despedida de Telefe es Pilar Smith, está hace muchísimos años y se va al canal América, ella conduce en el canal Net, el programa Gossip, es de APTRA”, dijo Angie.

Pampito comentó entonces que la periodista estuvo cerca de sumarse a otro programa: “A ella este año la habían llamado para formar parte de Intrusos, lo que pasa es que pidió una fortuna, se salía del presupuesto y había pedido también obra social para ella y todos sus hijos, es decir una relación de dependencia, porque en Telefé estaba con ese tipo de contrato”.

Pilar Smith (Foto: Movilpress)

Por su parte, Nancy Duré fue más allá y apuntó a un trasfondo de malestar profesional: “Yo sé que ella se siente un poco ninguneada en Telefé, ella quería tener la oportunidad de conducir ahí y nunca se la dieron, de hecho la sacaron del noticiero cuando entró Pavlovsky, entonces ella quería despegar de alguna manera. Ahora, lo que le pasaba era esto, que tenía relación de dependencia con Telefe y para poder hacer otro canal de aire sí o sí tenía que renunciar y no quería”.

NANCY DURÉ CONTÓ POR QUÉ ESTÁ ENEMISTADA CON PILAR SMITH

Luego de que revelaran la salida de Pilar Smith de Telefé, Nancy Duré contó la verdadera razón por la que están enemistadas: "Está en APTRA, estamos en veredas opuestas, ella está en contra de Ventura".

“Yo estoy a favor de Ventura, ella está en contra, y lo que sospechamos todos es que toda esta movida de prensa que hace ella colgándose de Luis tiene que ver con esta necesidad de volver al ruedo de los chimentos”, lanzó sin filtros la panelista.

