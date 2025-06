En las últimas horas se conoció la separación de una conocida periodista de espectáculos que ya hace un año tuvo un breve impasse, y en Infama Karina Iavícoli contó que se trata de Pilar Smith que confirmó en vivo que ya no está más junto a Rafael Ruíz Huidobro.

La periodista habló con el ciclo de América desde un móvil en la avenida Corrientes, acompañada por Anamá Ferreira y Evelyn Von Brocke, y reveló que se acabaron los intentos por recomponer la pareja.

“Me separé hace algunas semanas, pero acá estamos con amigas que me están haciendo el aguante. Es una historia triste”, dijo Pilar, que reveló que atravesó al menos tres crisis importantes, aunque solo se conoció la de julio de 2024.

PILAR SMITH CONFESÓ QUE SE SEPARÓ TRAS TRES CRISIS IMPORTANTES DE PAREJA CON RAFAEL RUIZ HUIDOBRO

Consultada sobre la posibilidad de una reconciliación futura, Pilar fue tajante: “Sí, esta vez es definitivo, lamentablemente. Tuvimos tres grandes crisis, esta fue la última. Así que, ya está”, afirmó.

Según reveló, la decisión se tomó hace pocos días, aunque venía gestándose desde mediados del año pasado. “Se intentó. El año pasado sufrí mucho. Me separé en junio del año pasado, tratamos de recomponer y no pudimos. Así que tomé la decisión hace algunos días de terminar la relación”, explicó, con total honestidad.

Martín Bossi mantuvo un romance con Pilar Smith hace años (Fotos: Instagram)

Ante la posibilidad de terceros en discordia, Pilar fue enfática: “Ningún tercero en discordia. Esto tiene que ver con un desgaste de la pareja. Lo di todo, la peleé hasta último momento y no se podía seguir. No estaba enamorada”, negando que, tal como se rumoreó el año pasado, en la separación estuviera involucrado Martín Bossi. “Nada que ver. No, para nada. No, está mal, está mal. Fue un rumor que está mal planteado”, cerró.

