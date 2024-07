Este viernes en LAM Ángel de Brito lanzó un enigmático que desembocó en la revelación de que Pilar Smith, la conductora de Gossip y columnista de Telefe Noticias y Gran Hermano se separó de su pareja, Rafael Ruíz Huidobro.

En este sentido, De Brito contó la relación, que comenzó en 2020 entre la periodista, madre de tres hijos, y el empresario ligado al fútbol y padre de cuatro, llegó a su fin por motivos desconocidos, aunque alguien cercano a ella lanzó un dato llamativo.

Pilar Smith se separó de su novio tras cinco años de relación (Foto: Instagram/pilusmith)

“Desgaste. Fin del amor. Está muy triste Pilar, me dijo hoy”, señaló Ángel sobre su amiga y excompañera de radio. “Él trabaja en AFA y yo dabía de su romance porque trabajábamos juntos”, dijo De Brito antes de revelar un dato desde el círculo íntimo de Smith.

QUÉ DIJO PILAR SMITH SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON MARTÍN BOSSI TRAS SU RUPTURA

“Me dice acá Leo Arias, que es compañero de Pilar Smith me dice que ella nuevo chongo y que fue a ver a Bossi, su ex, hace algunos días. No creo que le esté dando a Bossi de vuelt, ¿no?”, se preguntó el conductor al aire mientras contaba entre sus ángelitas a las ex del actor.

Ciudad se comunicó con Pilar para preguntarle qué hay de cierto sobre el dato que lanzaron su compañero y De Brito en LAM, y ella fue contundente: “Cero con Bossi. Es amigo, pero nada más”, señaló.

Consultada sobre el origen de este rumor, Pilar recordó que con Martín Bossi “en el pasado tuve algo, pero ahora cero. No me interesa”. De esta manera, la periodista dejó muy en claro que no hubo terceros en su ruptura con Ruiz Huidobro.

En su Instagram, Pilar Smith desmintió la existencia de terceros en discordia.

"Estoy triste pero es lo que sucedió", escribió Pilar Smith en Instagram junto al emoji de un corazón roto.

